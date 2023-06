L’aloe vera da bere è una preziosa bevanda ricca di benefici e proprietà per l’organismo. Quali sono? Scopriamo cosa comporta l’aloe vera da bere soprattutto in estate.

Quali sono i benefici dell’aloe vera da bere?

L’aloe vera da bere è ottenuta dall’estratto delle foglie della pianta. Adatta per depurare, valido aiuto per esempio durante le diete ma elisir di bellezza anche per pelle e capelli, è ricchissima di sali minerali, per questo indicata dopo l’attività sportiva.

Conosciuta fin dall’antichità, ci sono tracce di aloe vera nei testi dell’antico Egitto, sul Historia Naturalis di Plinio il Vecchio ed era utilizzata come rimedio anti-calvizia dai Maya. Pianta succulenta, di cui esistono 600 varietà, l’aloe vera è conosciuta soprattutto per il suo uso topico.

Soprattutto in estate, infatti, la sua formulazione naturalmente ricca di proprietà la rendono ideale per combattere arrossamenti epidermici e scottature che spariscono nel giro di pochissimi giorni. L’aloe vera da bere svolge la funzione di eliminare dall’organismo le tossine e tutte le sostanze di scarto. Un toccasana naturale al 100%.

L’aloe vera da bere svolge principalmente le funzioni tonificante, detossinante e antiossidante. Le sue qualità principali si basano sulle caratteristiche della parte della pianta utilizzata: oltre a quelle dette già, il succo ha anche proprietà antinfiammatorie, rigeneratrici, antiflogosi, immunostimolanti, epatotoniche e cicatrizzante.

Antinfiammatorie perché questa bevanda aiuta chi soffre di gastrite, ulcera o colite in quanto favorisce la digestione oltre a essere depurativa. Inoltre, la sua azione depurativa aiutano il dimagrimento. Le tossine infatti rallentano il metabolismo permettendo così di accumulare grasso in eccesso.

L’aloe vera da bere svolge anche un’azione detox, smaltisce prima gli scarti, brucia i grassi così da rendere più efficace la propria dieta. Per un aiuto in più, può essere anche bevuta prima dei pasti così da aumentare il senso di sazietà.

Aloe vera da bere: proprietà e benefici

L’aloe vera da bere è una fonte delle vitamine B, C e vitamina E, oltre che di sali minerali come selenio e manganese. Inoltre aiuta a rinforzare il sistema immunitario così da prevenire eventuali malanni di stagione, oltre a svolgere un’azione antibatterica e antivirale.

Ma questa bevanda è molto ricca anche di antiossidanti: le sue sostanze permettono infatti di contrastare i radicali liberi, così da mantenere non solo l’organismo ma anche la pelle più giovane a lungo. Benefici che si notano anche sulla chioma, che appare più luminosa e forte.

L’aloe vera dev’essere presa costantemente dai 20 al massimo fino ai 30 giorni per poi fare una pausa. Prima dell’assunzione, è bene leggere le indicazioni sulla quantità di prodotto contenuto e sull’assunzione in una giornata.

Può essere bevuta al mattino, appena svegli, così da migliorare la sua efficacia, oppure trenta minuti prima dei pasti.