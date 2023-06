Eva Henger attrice, modella, personaggio tv ed ex attrice pornografica ungherese ha compiuto 50 anni ma a giudicare dal suo aspetto non si direbbe. Come si tiene in forma? Ecco la dieta che segue.

La dieta di Eva Henger: come si tiene in forma la star?

Eva Henger conosciuta come attrice nel mondo pornografico fin da giovane, si è poi fatta strada in tv come conduttrice e anche attrice. La sua forma fisica è stato il suo biglietto da visita tanto è vero che nonostante il trascorrere degli anni ancora oggi è una bellissima donna che non mostra un filo di cellulite.

In alcuni recenti foto la Henger è apparsa molto dimagrita e molti si sono chiesti quale dieta stesse seguendo e come mai avesse deciso di perdere così tanto peso. Qual è la sua dieta?

La dieta di Eva Henger funziona come dimostra la sua fisicità che non lascia certamente credere il contrario, ma funziona perché l’attrice lega la sua alimentazione ad una costante attività fisica che la porta ad essere nonostante l’avanzare degli anni tonica e bella senza tempo.

Si tratta di costanza e di mangiare in modo sano, l’alimentazione sana aiuta il corpo a mantenersi bene perché non si forma la cellulite. Inoltre, mangiando alimenti ricchi di proprietà benefiche per la pelle, questa appare luminosa e morbida al tatto con un effetto levigato.

Eva Henger a tavola ha una tradizione ungherese data dalla sua origine ma anche italiana, per questo ama gli alimenti tipici della dieta mediterranea, ma allo stesso tempo li associa a quelli ungheresi senza esagerare con le calorie.

Oltre alla dieta, l’ex porno star segue un programma idratante fatto di tanta acqua e integratori che nutrono il corpo con ingredienti naturali realizzati per ricaricare l’organismo favorendo la diuresi.

La dieta di Eva Henger: segreti della sua forma

Eva Henger, ex star del cinema porno, segue una dieta a base di cibi sani e di stagione, molte verdure e frutta di stagione, ragion per cui è una dieta facile da seguire.

Eva apprezza molto gli snack ipocalorici e ne ha consumati davvero tanti se si pensa anche al lavoro che svolge sono la soluzione migliore. Sono ammessi strappi come del cioccolato fondente, ottimo per mangiare dolce senza ingrassare perché ha pochi zuccheri e meno grassi, tipici del cioccolato e delle cosiddette maniglie dell’amore.

E’ opportuno bere tanto per bloccare la fame, tisane, acqua e bibite comprensive di quei principi naturali che possono in qualche modo stimolare il metabolismo a bruciare i grassi. Infine, è consigliato mangiare leggero la sera ed evitare spuntini grassi, lo spuntino è spesso il vero dramma di chi non riesce a perdere peso.