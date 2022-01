Quali sono gli integratori per aumentare il testosterone?

Non è solo l’ormone maschile che determina lo sviluppo dei caratteri sessuali: il testosterone ha anche altre importanti funzioni. Tra le principali, c’è quella endocrina per stimolare eventi periferici, come l’aumento della massa muscolare. Per facilitarne l’incremento ci sono utili strategie da seguire (oltre a tanto allenamento). In particolare, ci sono integratori che aumentano il testosterone: quali sono e quali scegliere?

Quali integratori contribuiscono ad aumentare il testosterone?

Stimola, dona vitalità, irradia fascino ed energia: Naturadika è la linea di integratori alimentari naturali che tonificano, rinvigoriscono, aiutano a mostrare il tuo volto più luminoso, il tuo corpo migliore e la tua massima forza.

Ad aumentare energia e rendimento fisico, in palestra, nello sport e a letto, sono gli integratori naturali della linea Viboost. I prodotti sono perfetti per lui e per lei: sono la scelta giusta per tutti gli appassionati dell’attività fisica e gli amanti del piacere.

Naturadika offre prodotti puliti, il cui segreto risiede nella forza della natura. Gli integratori, inoltre, non contengono zucchero, glutine, lattosio, additivi chimici, OGM o stearato di magnesio, e si servono di capsule trasparenti, garantendo massima onestà nei confronti del cliente. Con Naturadika il beauty è di casa, offrendo prodotti utili a rendere il corpo più snello e tonico, il tuo io più energico, attraente e sensuale. Stimola autostima e fiducia, oltre a offrire relax e benessere. Bellezza e vitalità sono garantiti: il tutto in maniera naturale, senza artifici, per essere sempre autentici e raggianti, sentendosi bene dentro e fuori. La linea, infatti, include prodotti basati esclusivamente su principi attivi naturali, senza additivi chimici, in concentrazioni ottimali.

Naturadika, la sua linea di integratori naturali per aumentare il testosterone

Il booster naturale per garantire massimo rendimento è Viboost Tribulus+Maca, l’integratore Naturadika dedicato agli uomini che hanno bisogno di energia e resistenza extra e di migliorare le prestazioni sportive. Il prodotto è composto da 8 potenti ingredienti naturali che agiscono in sinergia per migliorare la resistenza fisica, il vigore maschile e il benessere emotivo. A incrementare la produzione di testosterone è l’alto contenuto di zinco di cui dispone. Non solo Maca, zinco e Tribulus Terrestris: tra gli ingredienti dalle preziose proprietà rientrano il fieno greco, la rhodiola (conosciuta come “radice d’oro” o “ginseng nordico”), le vitamine D, B6 e il magnesio.

Per chi vuole migliorare le prestazioni a letto, Viboost Men Complex è l’integratore energizzante sessuale. Il prodotto è formulato in esclusiva per lui. Non incrementa solo vigore ed energia, ma stimola anche il desiderio, la libido e le prestazioni maschili. Per potenziare le performance, Viboost Men Complex offre 11 principi attivi al 100% di origine naturale. Si tratta di estratti vegetali ultra-concentrati, minerali e vitamine che agiscono in sinergia per sostenere chi ha bisogno di un push durante il giorno e, in particolare, quando arriva la notte. Anche Viboost Men Complex offre effetti benefici grazie a Maca, zinco e Tribulus Terrestris, ma non solo. Tra gli ingredienti, infatti, rientrano:

Ginseng, che migliora le prestazioni maschili e aumenta i livelli di energia (non a caso il suo nome significa “radice dell’uomo”);

L-Arginina, con il suo effetto stimolante migliora le prestazioni fisiche e promuove lo sviluppo muscolare. Utile nei momenti in cui manca il desiderio per qualsiasi tipo di attività e serve una spinta in più;

Pino marino, famoso per essere un produttore di ossido nitrico. Combinato con l’arginina, è ideale per aumentare la potenza sessuale.

Coenzima Q10 e vitamine B9, B12, C e E, garantiscono un effetto antiossidante e contribuiscono al benessere fornendo le condizioni ideali per un effetto elettrizzante.

Con Naturadika anche le donne possono essere soddisfatte: per aumentare il desiderio, rafforzare la propria energia e diminuire lo stress, il prodotto giusto è Aphrodite Sensation, l’integratore per il benessere femminile. Ha un effetto stimolante e tonificante e aiuta a incrementare desiderio e vitalità. Non solo: il suo effetto contribuisce a ridurre lo stress e attenuare i sintomi della sindrome premestruale. Aphrodite Sensation permette alle donne di godere di una vita intensa e piena. Il prodotto è stato creato sulla base di una formula specifica che compone 4 estratti vegetali altamente concentrati in grado di sostenere il benessere femminile. Tra i suoi ingredienti naturali c’è la Ashwaghanda, la cui radice da tempo è usata in India per migliorare lo stato d’animo e alleviare gli effetti dello stress. Il suo effetto rilassante è molto benefico anche nell’intimità. Non manca neppure la Maca, che vanta proprietà rinvigorenti, rilassanti e stimolanti. Utile anche lo zafferano di cui si compone il prodotto. Non è solo una spezia amata in cucina: si dice che Cleopatra se ne servisse come afrodisiaco, intensificatore del piacere e per la libido. Il suo effetto è utile per migliorare lo stato d’animo e contrastare i sintomi della sindrome premestruale. Infine, per aumentare il desiderio, fondamentale è la Tribulus Terrestris, la cui alta concentrazione di saponine (90%), combinate ai flavonoidi, migliora la vitalità e l’energia, riducendo persino la fatica.