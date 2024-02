Quando pensiamo alla perdita di peso ci viene in mente subito la dieta e l’allenamento. Poche volte invece pensiamo a come bruciare calorie con il sesso. Ecco quante calorie si consumano facendo l’amore.

Quante calorie si consumano facendo l’amore?

Tra i metodi a cui meno si pensa ma che invece aiuta a tenersi in forma, è fare l’amore. L’atto sessuale infatti ha un dispendio calorico derivante dal sesso anche se non è così alto come molti pensano. Ma quante calorie si consumano facendo l’amore? In proposito ci sono diverse ricerche scientifiche.

Una dell’Università del Quebec a Montreal ha preso in esame 21 coppie eterosessuali appena ventenni. I ricercatori hanno monitorato il dispendio energetico durante l’esercizio fisico e l’attività sessuale. I risultati hanno dimostrato che le donne, durante un rapporto della durata media di 24 minuti, bruciano circa 70 calorie (3,1 calorie al minuto), mentre gli uomini ne bruciano più o meno 100 (4,2 calorie al minuto). Non così tanto come molti si aspettavano.

Ma quello che influenza maggiormente la quantità di calorie consumate quando si fa l’amore è la posizione. Ad esempio, le donne possono bruciare fino a 122 calorie ogni mezz’ora se stanno sopra, e circa 116 calorie se tengono le gambe alzate durante il rapporto.

Il sesso orale merita invece un capitolo a sé stante e conclusivo: vale infatti 120 calorie per 15 minuti se reciprocamente svolto ma molto di più quando è uno dei due a praticarlo, magari conducendo all’orgasmo il partner: ben 270 calorie.

Quante calorie si consumano facendo l’amore? Benefici

Sono ormai noti gli innumerevoli benefici di fare l’amore sia per corpo che per mente. In primis il sesso contrasta ansia e depressione, poiché stimola il rilascio di endorfine, migliora l’immunità, abbassa la pressione, allevia il dolore come emicrania e mal di testa. Fare l’amore inoltre, migliora la qualità del sonno grazie al rilascio di ossitocina, dopamina ed endorfine, riduce il rischio di cancro alla prostata e fa bruciare anche calorie e aumentare la frequenza cardiaca.

In media in un rapporto sessuale si consumano circa 100 calorie ma anche che questo consumo può variare ampiamente a seconda del posizionamento dei partner, della durata e della fase del rapporto, e di altri fattori come lo stato di salute e il sesso. Il consumo di calorie come l’aumento della frequenza cardiaca sono simili a quelli che si verificano con una corsa leggera.