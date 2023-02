Anna Tatangelo, la cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone nel Lazio, è sempre in perfetta forma. La sua silhouette da far invidia è frutto di un duro lavoro in palestra e si una sana alimentazione. Scopriamo la dieta di Anna Tatangelo.

La dieta di Anna Tatangelo: cosa mangia la cantante

Anna Tatangelo è famosa nel mondo dello spettacolo per il suo grande talento nel campo della musica ma anche per una forma fisica da far invidia. La giovane mamma di Andrea, il primo figlio avuto dal cantante Gigi D’Alessio, Anna si mantiene sempre in forma. Scopriamo la dieta del cantante, che segue anche lei.

La sua partecipazione al programma Celebrity MasterChef ha permesso al pubblico di conoscere anche sotto un altro punto di vista riguardante Anna Tatangelo e i suoi talenti, come il talento culinario.

La Tatangelo ha più volte confessato di nutrire un grandissimo amore per il cibo tanto da lasciarsi tentare molto spesso dal cibo realizzato i ristoranti da lei influenzati e in grado di prenderla letteralmente per la gola.

Nella quotidianità, però, la cantante tiene alla cura del suo corpo tanto da mettere in atto delle lunghe sessioni di allenamento come lei stessa racconta sempre attraverso i suoi canali social. Ma tutto ciò è accompagnato anche da un regime alimentare ben studiato apposta per lei.

La sua non è una dieta particolare e come lei ha confessato in diverse occasioni, ha detto di non essere in grado ti farà meno di pizza, cioccolata e pasta. Semplicemente, sembrerebbe che la cantante di Sora nel quotidiano segua comunque uno stile di vita quanto più sano possibile e quindi una corretta alimentazione studiata per lei anche in relazione all’intensa attività fisica che svolge in palestra.

Per la cantante e conduttrice tv è importante mangiare tutto senza seguire uno stile di vita molto rigido, puntando su cibi salutari, sazianti e il tutto associato ad una regolare attività fisica.

Anna Tatangelo: i segreti in palestra

Anna Tatangelo pratica spesso sport durante la settimana, fa esercizi mirati in palestra, lavorando non solo sugli addominali, ma anche glutei. Inoltre Anna si allena dalle tre alle cinque volte a settimana, seguendo delle sessioni di workout.

La conduttrice tv condivide parte della sua routine quotidiana sui social. Proprio su Instagram in particolare appare spesso vestita in tenuta sportiva. Quindi il messaggio che vuole trasmettere è molto chiaro. Non solo è importante seguire una dieta sana, equilibrata e varia, come la sua senza essere troppo rigidi concedendosi qualche sgarro. E’ fondamentale anche seguire una regolare attività fisica.