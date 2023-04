Quanti passi al giorno servono per dimagrire? I benefici

Non tutti per allenarsi hanno la voglia o possibilità di fare estenuanti allenamenti in palestra, né praticare uno sport in particolare. Per chi vuole comunque tenersi in forma senza troppi sforzi, camminare resta un’alternativa validissima per smaltire qualche chiletto di troppo o rimettere insieme le energie mentali. Con l’arrivo della bella stagione, una camminata al parco in città può essere una buona nuova abitudine da prendere per dimagrire.

Quanti passi al giorno servono per dimagrire

Gli studi condotti più recentemente hanno evidenziato come gli effetti della camminata quotidiana si possono iniziare a notare già in seguito alle prime settimane, ammesso però che si cammini almeno una mezz’oretta, facendo in tutta la giornata almeno 7000 passi.

In passato molti esperti del settore mettevano il tetto minimo per dimagrire camminando a 10.000, 3000 sospiri di sollievo dunque per chi voglia iniziare a cimentarsi in questa attività.

L’ideale per la salute ovviamente sarebbe camminare all’aria aperta, magari in montagna, al mare o in campagna per chi ne ha la possibilità. Anche sul piano psicologico, concederci del tempo per camminare in mezzo alla natura non può che far bene. Ormai è stato scientificamente provato che questo tipo di attività rilascia nel corpo sostanze biochimiche che sono in grado di regolare l’umore, apportando un immediata sensazione di benessere.

Per questo la camminata viene utilizzata spesso e volentieri anche come terapia per chi soffre di patologie depressive o ansia. Oltre a questo altri studi hanno dimostrato che una passeggiata all’aria aperta fa bene anche al classico “mal di cuore”.

Come si dimagrisce camminando

Camminare equivale a consumo di calorie, questo comporta la tonificazione dei muscoli e la perdita di peso nel momento in cui viene riattivato il metabolismo. Camminare è pur sempre un’attività aerobica, motivo per cui sarebbe da preferire un lavoro a basse o massimo medie intensità se l’obbiettivo è quello di raggiungere il dimagrimento.

Questo concetto è stato però in realtà superato almeno in parte in quanto grazie al consumo di glucidi, si può ottenere un effetto dimagrante decisamente non indifferente. Questo tipo di composto chimico organico infatti, svuotano le riserve muscolari di glicogeno, destinando tutti i carboidrati alimentari a costituirle nuovamente, migliorando di conseguenza il metabolismo e generando invece l’ossidazione dei grassi a riposo.

Quali abitudini adottare per fare 7000 passi al giorno

Fare 7000 passi al giorno per chi lavora magari in un ufficio di una grande città, o da casa, non è semplice come si potrebbe pensare. Coi tempi frenetici dei giorni d’oggi, ritagliarsi il tempo per una bella camminata non è così scontato. Ecco alcuni consigli utili per provare a raggiungere i 7000 passi al giorno senza nemmeno accorgersene (o quasi).

La prima cosa da fare, per quanto un po’ scontata, è smettere di utilizzare la macchina per fare piccole commissioni vicino a casa come andare alle poste o fare la spesa. A lavoro, se possibile, meglio andare a piedi. Nel caso siamo costretti ad utilizzare la macchina in un posto preciso, un modo per fare una piccola camminata anche in questo caso, può essere parcheggiare un po’ distante dalla nostra destinazione.

Tutto questo camminare, sarebbe ancora più bello con un po’ di compagnia: fare sport in gruppo è l’ideale per motivarsi a vicenda e divertirsi allo stesso tempo.