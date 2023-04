Dieta di primavera: come seguirla e cosa mangiare

Tornare in forma in primavera può essere molto semplice considerando anche che la bella stagione spinge a voler apparire nel modo migliore. I molti alimenti presenti aiutano a seguire una dieta che sia ricca di nutrienti e che fornisca tutta una serie di benefici e di vantaggi utili. Scopriamo insieme come seguirla e le proprietà.

Dieta di primavera

Durante la stagione primaverile, il corpo tende a rinnovarsi, a cambiare proprio come il periodo in corso. Per riuscire a prepararsi al meglio a questa fase, la dieta di primavera è il regime maggiormente indicato, anche perché grazie agli alimenti di stagione, permette di tenersi in forma rapidamente e in modo sano.

Il sole, la bella stagione, le passeggiate all’aria aperta invogliano sicuramente a cambiare il proprio aspetto e quindi adottare nuove abitudini che permettano di sfruttare questi momenti e tornare in forma. La dieta da seguire in questo periodo è adatta, anche perché non implica rinunce o sacrifici permettendo di essere in salute e prepararsi così all’estate.

Oltre a dimagrire e quindi eliminare i chili in eccesso, questo regime permette di depurarsi e disintossicarsi. Si consiglia di seguirla anche per un mese in modo da riuscire a ottenere il massimo dei benefici e risultati possibili per non renderla vana. In questo periodo si è anche maggiormente stanchi e il giusto regime aiuta sicuramente a ottenere un miglioramento psicofisico.

La cosa importante, quando si sceglie un regime dietetico, è che sia sano ed equilibrato in modo da non affaticare eccessivamente il fegato permettendo quindi un raggiungimento dello stato di forma. Una alimentazione indicata che vada a migliorare il fisico, ma anche la salute, in generale, è sicuramente utile.

Dieta di primavera: alimentazione adatta

Innanzitutto, non deve essere rigida o particolarmente restrittiva, ma una dieta per essere efficace deve contenere tutta una serie di nutrienti che possano sicuramente aiutare a essere in forma. Seguire un regime del genere non significa soltanto mantenere il peso forma, ma anche adottare una alimentazione maggiormente sana ed equilibrata.

In questo periodo, poi risulta essere più facile perdere peso anche grazie a una serie di alimenti che sono presenti sulle bancarelle oppure nei negozi. La primavera è l’occasione per consumare moltissima frutta e verdura compresi ortaggi quali agretti, asparagi, ravanelli, piselli freschi, ma anche carote, sedano, ecc.

La frutta è una ottima alleata di questo periodo dell’anno e sono diversi poi i cibi da portare in tavola nella dieta di primavera. Si va da fragole , kiwi, pompelmi, nespole, che sono tutti ricchi di nutrienti come vitamine, sali minerali, magnesio che fanno bene e aiutano anche a contrastare il periodo di stanchezza stagionale.

Si consiglia di consumarne fino a cinque porzioni al giorno in modo da ottenere tutti i macronutrienti possibili per essere in forma. Ecco un esempio di menù che è possibile consumare:

Colazione: yogurt con cereali integrali

Spuntino di metà mattina: frutta

Pranzo: pasta integrale e insalata di ravanelli

Merenda: frutta secca

Cena: bresaola e rucola con asparagi e olio di oliva

Dieta di primavera: integratore naturale

Nella dieta di primavera è possibile ottenere maggiori benefici e vantaggi associando a questo regime e agli alimenti tipici anche un piccolo aiuto come un integratore. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, un integratore di origine italiana in compresse che è molto raccomandato anche dai consumatori e non solo dagli esperti.

Questa formula ha ottenuto anche il consenso del Ministero della Salute, segno della sua efficacia e validità in un regime dimagrante. Aiuta a saziarsi in modo giusto, bruciare le calorie anche a riposo, velocizza il processo metabolico riuscendo così a dimagrire rapidamente. Inoltre, elimina e riduce l’assorbimento dei grassi in eccesso.

Un integratore che si basa su componenti naturali del tutto privi di controindicazioni ed effetti collaterali come l’alga spirulina che permette di eliminare le riserve di grasso evitando che si possano depositare e la gymnema che va a stimolare il metabolismo di lipidi e carboidrati aiutando anche a ridurre la fame.

Una compressa prima del pranzo e un’altra prima della cena, insieme a un bicchiere di acqua, è la giusta posologia da assumere.

