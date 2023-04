Proteine animali o vegetali? Le migliori per la salute

Ogni persona che nella vita ha iniziato a seguire una dieta, o è andato in palestra mettere su qualche muscolo in più, si sarà posto la domanda se siano meglio le proteine vegetali o animali. Non esiste una risposta assoluta: tutti i tipi di alimenti se mangiati nella giusta quantità fanno bene al nostro corpo, le varie proteine tipo non fanno eccezione, esse sono indispensabili per la costruzione di nuove cellule (tramite gli aminoacidi) così come di molti altri processi importantissimi all’interno del nostro organismo. Bisogna anche ricordare che l’essere umano da solo non è in grado di sintetizzare tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno, ecco perché alcuni devono per forza essere introdotti tramite le proteine, che poi vengono divise in aminoacidi essenziali.

Cosa è meglio per la salute, proteine vegetali o animali?

Tra proteine animali e vegetali vi sono diverse differenze riguardo numerosi parametri. Le proteine sono composte da un mix di aminoacidi, ed è importante assicurarsi che questi siano introdotti nella giusta quantità.

Gli alimenti di origine animale per esempio, solitamente contengono tutti gli aminoacidi essenziali, e per questo vengono dette proteine nobili. Le proteine vegetali invece sono incomplete di alcuni aminoacidi, vi sono però alcuni alimenti che fanno eccezione come la quinoa ed il grano saraceno. Per avere quantità sufficiente di aminoacidi dalle proteine vegetali bisogna mangiare la giusta combinazione di cereali, frutta e verdura.

Cibi che contengono proteine animali:

Carne;

Uova;

Latte e derivati;

Pesce.

Cibi che contengono proteine vegetali:

Legumi;

Tofu e derivati della soia;

Cereali;

Semi;

Frutta secca;

Crusca.

Cosa manca nelle proteine vegetali

Molte delle proteine vegetali hanno il difetto di avere al loro interno né ferro né vitamina b12 (ecco perché molti vegani devono assumerne tramite integratori). Certo però, hanno anche diversi lati positivi, in primis il minor impatto ambientale.

Cosa comporta un’alimentazione troppo ricca di proteine animali

In molti stati del mondo, si mangia tantissima carne rossa e uova. Secondo diversi studi ormai, l‘eccesso di proteine animali sarebbe dannoso per i reni, e favorirebbe di conseguenza la formazioni di calcoli. Al contrario le proteine vegetali sembrerebbero scongiurare quest’evenienza.

I lati positivi delle proteine vegetali

Ormai da anni i medici hanno iniziato a consigliare a sportivi e non, una dieta ricca di proteine vegetali. Nonostante esse siamo più lente da digerire rispetto alle proteine animali a causa della presenza di fibre, proprio il più lento assorbimento dei vegetali è un punto a favore, perché porta ad una digestione graduale.

Altro vantaggio che portano le proteine vegetali, così come i legumi, è il prevenire diversi tipi di tumore, ed i medici raccomandano di mangiarne in quantità. Una dieta troppo ricca di proteine animali è sconsigliata, ma non vuol dire certo che debbano essere cancellate del tutto dalla nostra dieta, ci vuole equilibrio come in tutto.

Quante volte a settimana mangiare le proteine animali

Pesce 3-4 volte ogni settimana.

Carne rossa 1-2 volte ogni settimana

Carne bianca 2-3 volte ogni settimana

Uova 2 volte ogni settimana

Latte e yogurt Tutti i giorni

Ricotta, formaggi freschi e leggeri 2-3 volte ogni settimana

Formaggi stagionati 1 volta ogni settimana