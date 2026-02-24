Reimparare a sedersi, camminare e dormire con la ‘Posturattiva’

(Adnkronos) – Mal di schiena, dolori lombari ed ecco il peggioramento della vita quotidiana, con il progressivo deterioramento della postura che rappresenta oggi una delle principali cause di disturbi muscolo-scheletrici nella popolazione occidentale. Chi soffre di queste problematiche ha la percezione di quanto peso hanno sulla salute fisica, sull'equilibrio mentale e persino sul modo in cui abitiamo lo spazio. Da questa consapevolezza nasce il libro 'Corpi scomposti, la crisi della postura nella società borghese' (La Traccia Buona), scritto da Mira Miriam Stijak, fisioterapista e posturologa, che affronta il tema con uno sguardo interdisciplinare capace di intrecciare antropologia, storia sociale, medicina e neuroscienze. L'autrice accompagna il lettore alle radici culturali di una trasformazione che, negli ultimi 2 secoli, ha progressivamente allontanato l'uomo dal proprio corpo. Al centro dell'opera la nascita di 'Posturattiva', un metodo innovativo che introduce micro-correzioni nei gesti quotidiani – sedersi, camminare, chinarsi, dormire – trasformando ogni movimento in un atto di riequilibrio e rinascita. "La postura – spiega Stijak – non riguarda soltanto ossa e muscoli: riflette lo stato emotivo, orienta la mente, plasma la comunicazione e contribuisce all'immagine che abbiamo di noi stessi. Il libro è rivolto ai professionisti della salute, ma anche a chiunque desideri ritrovare armonia e presenza, riscoprendo la propria struttura corporea naturale e restituendo dignità al portamento come forma primordiale di espressione umana". Mira Miriam Stijak è fisioterapista e posturologa, laureata alla Facoltà di Medicina dell'università di Zagabria. Per anni ha seguito percorsi di formazione e aggiornamento al Gokhale Method Institute di Palo Alto (California), lavorando a stretto contatto con Esther Gokhale, pioniera delle tecniche posturali innovative e punto di riferimento nella cura del mal di schiena nella Silicon Valley. E' ideatrice del metodo 'Posturattiva', un approccio rivoluzionario volto a riappropriarsi del proprio corpo, eliminare il mal di schiena e recuperare energia attraverso tecniche interdisciplinari che ripristinano la solidità strutturale della colonna vertebrale. Svolge attività di formazione in scuole e aziende, con l'obiettivo di migliorare la forma fisica e le performance lavorative degli adulti e di accompagnare i bambini verso una crescita con una struttura corporea sana.

—[email protected] (Web Info)