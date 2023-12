La ricotta, nello specifico, quella di capra contiene tanti benefici ed è ricca di proprietà nutrizionali che fanno bene all’organismo. Andiamo alla scoperta di tutti i benefici della ricotta di capra.

Ricotta di capra: benefici e proprietà nutrizionali

Per ricotta di capra si intende un tipo di latticino ottenuto dal siero di latte di capra, cioè la parte liquida che si separa dalla cagliata durante la produzione del formaggio caprino. La ricotta ha origini antichissime e sembrerebbe risalire addirittura ai tempi degli Egizi e dei Sumeri, per poi essere usata molto anche nell’epoca greca e romana fino al Medioevo, quando è scomparsa. Ma quali sono le proprietà nutrizionali contenute in 100 g di ricotta di capra? Questi apportano 175 calorie divise in:

67% da lipidi;

27% da proteine;

7% da carboidrati;

Fra le vitamine e i minerali, 100 g di ricotta di capra apportano:

Vitamina A;

vitamine del gruppo B;

vitamina C;

vitamina E;

calcio;

fosforo;

magnesio;

zinco;

iodio;

selenio;

potassio;

ferro;

sodio.

La ricotta di capra è uno di quegli alimenti che spesso viene inserito e ritenuto importante in un regime alimentare dietetico in quanto è considerato un latticino ipocalorico. Grazie alla sua elevata versatilità, si tende spesso a usarla come sostituto a ingredienti ben più calorici e grassi in tantissime ricette sia dolci che salate, a partire dagli antipasti fino ai dessert.

In media la ricotta di capra contiene più proteine di alto valore biologico ma meno lipidi dei formaggi normali ed è quindi povera di calorie e facilmente digeribile. Tutti punti a favore di chi sta cercando una soluzione leggera ma gustosa per tenere sotto controllo calorie e grassi nella propria dieta.

Il latte di capra è anche consigliato a chi soffre di intolleranze alimentari o di ipercolesterolemia grazie alle dimensioni delle catene di amminoacidi che non favoriscono l’accumulo di colesterolo e quindi anche i suoi derivati rappresentano un’ottima alternativa rispetto ai prodotti derivanti dal latte vaccino. Bisogna comunque ricordare che gli acidi grassi del latte e derivati sono prevalentemente di tipo saturo e si accompagnano anche discrete quantità di colesterolo.

Ricotta di capra: proprietà nutrizionali

La ricotta di capra, come anticipato, è ricca di benefici non solo per chi è a dieta ma in generale per il benessre dell’organismo. Se ci addentriamo nelle peculiarità nutrizionali della ricotta di capra scopriamo che in 100 grammi, circa 175 calorie si trova il: 67% di lipidi, 27% proteine e 7% carboidrati. In particolare, 100 grammi di ricotta di capra contengono 11,6 grammi di proteine, 12,91 grammi di lipidi, fra cui 8,245 grammi di acidi grassi saturi, 3,613 grammi di acidi grassi monoinsaturi, 0,384 grammi di acidi grassi polinsaturi e 50 mg di colesterolo e 2,98 grammi di carboidrati.

Importante la presenza della vitamina A, antiossidante prezioso per la salute della pelle e l’efficienza della vista, così come il contenuto di vitamine del gruppo B per il buon funzionamento del metabolismo e contro la stanchezza. Inoltre è fonte di calcio, noto per la salute delle ossa e dei denti.

La ricotta di capra contiene anche fosforo, minerale essenziale nella trasformazione del cibo in energia. Questo prezioso prodotto caseario è anche fonte di magnesio, zinco, iodio, potassio e ferro e quindi rappresenta un prodotto veramente completo e benefico per ogni aspetto.