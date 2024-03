Jayson Tatum giocatore di basket professionista americano, attualmente gioca per i Boston Celtics nella NBA. Classe 1998 di St. Louis, nel Missouri, è considerato uno dei migliori in campo. Ecco la sua rigida dieta.

La rigida dieta di Jayson Tatum

Jayson Tatum uno dei migliori cestisti americani e punta di diamante dei Boston Celtics in NBA, ha ereditato da suo padre la passione per il basket dato che era un allenatore. Tatum ha frequentato la Chaminade College Preparatory School di St. Louis, dove ha giocato a basket e ha guidato la sua squadra a un campionato statale all’ultimo anno. È stato classificato come uno dei migliori giocatori delle scuole superiori del paese ed è stato nominato McDonald’s All-American.

Nel 2017 Tatum è stato selezionato dai Boston Celtics con la terza scelta assoluta. Negli anni si è affermato come una delle stelle nascenti del campionato NBA. Nella sua stagione da rookie, ha tenuto una media di 13,9 punti e 5,0 rimbalzi a partita ed è stato nominato nell’NBA All-Rookie First Team e per l’NBA Rising Stars Challenge.

Dalla stagione 2020-21, Jayson si è imposto come uno dei migliori giocatori della NBA, siglando il suo massimo in carriera sin qui per punti di media e vincendo il premio di MVP dell’All-Star Game 2023 in cui ha segnato 55 punti, record per la partita delle stelle. Nel 2022 ha guidato i suoi Celtics fino alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010, perse poi per 4-2 contro i Golden State Warriors.

Fuori dal campo, Tatum ha un figlio di nome Jayson Tatum Jr, noto anche come Deuce, avuto con la sua ex fidanzata, Toriah Lachell. Oltre al basket è anche appassionato di sneakers e nel 2022 ha svelato in anteprima il suo primo modello signature, le Jordan Tatum 1. Ma cosa sappiamo del suo stile di vita e alimentazione per mantenere la forma, a 25 anni?

Alto 203 cm per 95 Kg di peso, abile sia da ala piccola che da ala forte, in campo Tatum è noto per il suo gioco offensivo versatile, per la capacità di segnare da oltre l’arco, dal palleggio e spalle a canestro. Il 26enne del basket, dopo la fine della passata stagione, ha cambiato radicalmente la sua dieta. “Il livello di fatica che avevo raggiunto mi ha convinto a voler mangiare meglio”, ha detto. Così per la prima volta ha seguito davvero una dieta, e anche rigorosa. Oggi mangia tre pasti al giorno, in modo più coerente, consapevole, sano, perdendo massa grassa e provando a mettere su muscoli.

Tatum ha evitato soprattutto i cibi fritti e in particolare le patatine che mangiava regolarmente e che invece ha eliminato del tutto. Fino a questo momento i risultati sono certamente positivi: oltre a essere uno dei migliori scorer della NBA, è anche un ottimo difensore. Nonostante, per sua ammissione, sia un amante dei panini e dei piatti con molte calorie, Tatum segue una dieta rigida controllata dal suo nutrizionista. Ogni tanto però sono proprio i piatti con cui è cresciuto, preparati dalla mamma fin da quando era piccolo, ossia pane con crosta sottile, formaggio e salsa marinara.

Jayson Tatum e la dieta: cosa mangia il cestista NBA?

Jayson Tatum stella NBA a 26 anni è considerato uno dei migliori cestisti in assoluto. La star dei Boston Celtics come visto segue una dieta molto rigorosa per restare sempre in forma, sana e bilanciata nel corso della giornata alimentare. Inoltre Tatum è convinto che ci sia un solo modo per diventare una stella del basket: allenarsi sempre. Non solo con il coach e i compagni, ma anche da solo. Infatti ha detto: “L’allenamento è diverso da persona a persona. E’ fatto su misura per ciò che è più necessario”.

Della sua dieta ha detto Tatum che cambiare come e cosa mangia è stata una delle scelte più importanti in seguito alla sconfitta della sua squadra contro i Golden State Warriors nelle finali del 2022. “Mangiare in modo più costante, meglio, perdere grasso corporeo, cercare di aumentare muscoli. Trovare uno chef e fargli preparare tre pasti al giorno”, così si è rimesso in forma, più di prima. Come dimostra la sua scelta alimentare Tatum è disposto a fare tutto il necessario per arrivare in cima, sia dentro che fuori dal campo. Finora ci è riuscito a regalare il suo meglio.