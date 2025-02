Il ritorno a scuola e l’aumento dei malanni

Con l’inizio del nuovo anno scolastico e il rientro all’asilo, i germi tornano a circolare, portando con sé un aumento dei casi di raffreddore e influenza. L’inverno è storicamente la stagione in cui i malanni si diffondono più facilmente, e quest’anno non fa eccezione. Dopo le festività, i contagi sembrano essere in aumento, ma esiste un rimedio semplice e accessibile che potrebbe aiutare a contrastare questa tendenza.

Il consiglio della dottoressa Meghan Martin

La dottoressa Meghan Martin, medico di emergenza presso il Johns Hopkins All Children’s Hospital, ha recentemente condiviso un consiglio prezioso sui social media: l’uso di spray o gocce nasali a base di acqua salata. Questo trattamento, facilmente reperibile in farmacia o al supermercato, non solo potrebbe abbreviare i tempi di guarigione nei bambini, ma ridurrebbe anche il rischio di contagio per gli altri membri della famiglia. Secondo uno studio condotto su 407 bambini fino ai sei anni, l’uso di una soluzione salina ha ridotto la durata dei sintomi del raffreddore da una media di otto a sei giorni.

I benefici della soluzione salina

Ogni ora in meno di malattia è preziosa per i genitori di bambini piccoli, poiché riduce le probabilità di contagio. I risultati dello studio hanno dimostrato che una guarigione più rapida nei bambini si traduce in un minor rischio di contagio per i familiari. Il professor Steve Cunningham, membro del team di ricerca ELVIS, ha spiegato che questo approccio non solo accorcia la durata della malattia, ma diminuisce anche il bisogno di ricorrere ad altri farmaci, facilitando un ritorno più veloce alla normalità per tutta la famiglia.

Come funziona la soluzione salina

Ma qual è il segreto di questa soluzione? Jared Stockwell, farmacista specializzato in terapia intensiva, ha spiegato che il sale utilizzato nella soluzione stimola le cellule nasali a produrre acido ipocloroso, una sostanza naturale che combatte i virus. Questo processo limita la replicazione del virus nel naso, permettendo al corpo di recuperare più velocemente. Anche se la soluzione utilizzata nello studio non era acquistabile, gli esperti suggeriscono che prodotti già disponibili in commercio con una concentrazione salina del 3% potrebbero funzionare allo stesso modo.

Un rimedio per tutta la famiglia

La dottoressa Martin ha sottolineato che, oltre ad essere efficace nei bambini, ci sono indicazioni che questo metodo possa funzionare anche negli adulti. Si tratta di un trattamento economico, semplice e a basso rischio che potrebbe davvero fare la differenza in molte famiglie durante la stagione dei malanni. Con l’approccio giusto, è possibile affrontare i malanni invernali con maggiore serenità e proteggere la salute di tutta la famiglia.