Ritardo nel ddl caregiver: cosa cambia per il bonus da 400 euro

Il percorso del ddl caregiver annunciato a gennaio 2026 dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli mostra segnali di rallentamento. L’associazione Caregiver familiari uniti (Cfu) ha messo in evidenza criticità procedurali che mettono in dubbio il rispetto del cronoprogramma iniziale: “pare saltare: il testo difficilmente verrà discusso in Aula entro luglio” e,

L’iter parlamentare e le sedute della XII Commissione Affari Sociali

Nei giorni del calendario parlamentare la XII Commissione Affari Sociali alla Camera ha ripreso l’esame del provvedimento: i lavori del mercoledì 1 e del giovedì 2 luglio sono stati dedicati ai pareri sugli emendamenti dei primi due articoli della proposta. Secondo la ricostruzione fornita dall’associazione, durante quelle sedute “alcuni emendamenti sono stati accantonati, altri, la maggioranza, sono stati respinti”. Questo stato delle cose è al centro delle preoccupazioni riportate da Cfu, che sottolinea come le fasi decisionali sinora non abbiano portato a un testo stabilizzato pronto per l’Aula.

Conseguenze sulla tempistica e sulla piattaforma Inps

Il ritardo nell’iter legislativo ha riflessi pratici: la stessa Inps avrebbe ancora il lavoro di adeguamento della piattaforma per le domande. Cfu avverte che, senza il passaggio definitivo in Aula entro i tempi previsti, “a settembre, non potranno essere fatte le richieste“. Il rischio prospettato è quindi duplice: da un lato lo slittamento dell’entrata in vigore delle misure; dall’altro l’impossibilità per i potenziali beneficiari di attivare le procedure telematiche nei tempi auspicati.

Critiche al contenuto del provvedimento: entità del bonus e platea

Oltre ai ritardi procedurali, l’associazione Caregiver familiari uniti esprime valutazioni nette sul merito delle misure previste dal testo: il bonus di 400 euro mensili destinato ai familiari conviventi di persone non autosufficienti viene giudicato “esiguo“. Cfu mette in relazione l’entità del contributo con la copertura obiettiva del provvedimento: secondo l’associazione la misura raggiungerebbe solo 52mila caregiver familiari a fronte di una platea stimata in 8 milioni di potenziali beneficiari. Questo gap numerico alimenta dubbi sull’efficacia e sulla equità dell’intervento.

La richiesta di riconoscimento del lavoro di cura

Sul piano delle istanze organizzative e previdenziali, l’associazione chiede che il legislatore vada oltre il mero contributo mensile: Cfu rivendica il riconoscimento del caregiver che presta assistenza 24 ore al giorno come lavoratore a tutti gli effetti con l’attivazione di contributi figurativi e un’estensione dei servizi territoriali. Il concetto di assistente familiare riconosciuto è posto al centro della proposta alternativa dell’associazione, che sottolinea come il sostegno debba comprendere tutele previdenziali e interventi organizzati sul territorio, non solo un indennizzo economico.

Nel complesso, la situazione descritta da Cfu congiunge elementi procedurali e sostanziali: il rischio di slittamento dell’iter parlamentare mette in crisi la tempistica per l’attivazione delle domande su Inps, mentre il contenuto del provvedimento solleva interrogativi sull’adeguatezza delle risorse previste rispetto alla vastità della platea interessata. Le sedi parlamentari coinvolte hanno già esaminato e respinto la maggior parte degli emendamenti presentati ai primi articoli, ma resta da vedere se e come il testo potrà essere ridefinito per rispondere alle istanze dei caregiver.

La discussione pubblica e parlamentare nei prossimi giorni determinerà se il cronoprogramma annunciato a gennaio 2026 potrà essere recuperato o se, come osservato dall’associazione, il percorso legislativo subirà ulteriori rinvii con ripercussioni sulle istanze rivolte alla Inps e sui tempi con cui i benefici concreti potranno raggiungere i nuclei familiari coinvolti.