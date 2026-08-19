Festa della Montagna 2026: polenta, sostenibilità e un cinghiale tra i tavoli

Il Campo dei Fiori ha ospitato un’edizione memorabile della Festa della Montagna organizzata dal Gruppo Alpini di Varese in collaborazione con il Comune. Con 95 anni di storia alle spalle, la manifestazione ha attirato migliaia di visitatori, tra cui molti varesini in cerca di refrigerio dal caldo estivo.

La celebrazione, che si è svolta dal 8 al 15 agosto, ha visto un’affluenza senza precedenti, con oltre 20.000 persone che hanno raggiunto la vetta grazie a un servizio di mobilità sostenibile promosso dall’amministrazione comunale.

Una celebrazione ricca di emozioni e tradizione

Il momento più toccante della manifestazione è stato senza dubbio la messa di Ferragosto inizialmente prevista all’Altare delle Tre Croci ma spostata all’ombra del Grand Hotel Campo dei Fiori a causa delle alte temperature. La cerimonia, celebrata da Monsignor Eros Monti ha visto la partecipazione di numerose bandiere e gagliardetti delle Penne nere in ricordo dei Caduti senza Croce.

La vicesindaco di Varese, Ivana Perusin ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la città e il territorio, evidenziando il valore della sostenibilità e della comunità. “Questa festa è il culmine dell’estate varesina, un’occasione di incontro e scoperta delle eccellenze locali”, ha dichiarato Perusin, ringraziando gli organizzatori e i volontari per il loro impegno.

Record di polenta e un ospite inatteso

La cucina ha giocato un ruolo da protagonista, con ben 97 paioli di polenta preparati durante la festa, dieci in più rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia l’affluenza record e il successo della manifestazione, capace di unire gastronomiamontagna e volontariato.

Ma la sorpresa più grande è arrivata alla fine della festa, quando un cinghiale si è spinto tra i tavoli, probabilmente attirato dall’odore del cibo. Un episodio insolito che ha regalato l’ultima curiosità di questa edizione indimenticabile.

La Festa della Montagna si conferma così uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate varesina, con gli Alpini e i volontari impegnati a garantire accoglienza e organizzazione per migliaia di visitatori. Un evento che celebra la tradizione la comunità e il rispetto per l’ambiente, in un contesto di festa e condivisione.