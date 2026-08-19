Dalla nascita del dagherrotipo alla fotografia moderna: 200 anni di storia

La fotografia, nata ufficialmente il 19 agosto 1839 ha segnato un punto di svolta nella storia della modernità. Questo strumento di conoscenza e memoria ha trasformato il nostro modo di percepire il mondo, diventando un mezzo universale per catturare e conservare momenti preziosi.

Dai primi esperimenti di Joseph Nicéphore Niépce alla rivoluzione di George Eastman la fotografia ha subito un’evoluzione straordinaria, passando da tecniche complesse e costose a metodi accessibili a tutti. Oggi, la fotografia è un’arte che continua a stupire, come dimostrano le opere di Augusto De Luca che manipolano la realtà per creare visioni uniche e affascinanti.

Le origini della fotografia: Niépce e Daguerre

Il primo passo verso la fotografia moderna fu compiuto da Joseph Nicéphore Niépce che nel 1826 realizzò la prima eliografia, Vista dalla finestra di Gras utilizzando una piastra di stagno ricoperta di bitume di Giudea. Questo processo, che richiedeva otto ore di esposizione, pose le basi per lo sviluppo della fotografia.

Nel 1829 Niépce iniziò una collaborazione con Louis-Jacques Daguerre che portò alla creazione del dagherrotipo. Questo metodo, presentato ufficialmente nel 1839 utilizzava lastre di rame argentato sensibilizzate con vapori di iodio, permettendo di fissare immagini dettagliate e permanenti. La prima fotografia urbana, Boulevard du Temple scattata da Daguerre nel 1838 immortalò la vita parigina e contribuì a rendere la Ville Lumière un’icona della modernità.

L’invenzione del negativo: William Henry Talbot

Nel 1840 l’inglese William Henry Talbot sviluppò la calotipia una tecnica che permetteva di stampare immagini su carta, aprendo la strada alle copie multiple. Talbot, con l’aiuto della moglie Constance Fox Talbot brevettò questo metodo, che utilizzava la luce del sole per fissare le immagini. Il suo lavoro fu fondamentale per lo sviluppo della fotografia moderna, come dimostra il suo libro The Pencil of Nature pubblicato nel 1844.

Talbot collaborò con lo scienziato John Herschel che suggerì l’uso del trisolfato di sodio come fissaggio. Herschel e Sir Charles Wheatstone coniarono il termine fotografia e introdussero il concetto di negativo e positivo rivoluzionando il modo di produrre immagini.

L’evoluzione della fotografia: da Eastman a De Luca

Nel 1880George Eastman fondò l’impresa Kodak e introdusse la prima fotocamera portatile, rendendo la fotografia accessibile a tutti. La sua invenzione, accompagnata dallo slogan “Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto!” democratizzò la fotografia, permettendo a chiunque di catturare momenti speciali.

Oggi, la fotografia continua a evolversi, come dimostrano le opere di Augusto De Luca. Nei suoi scatti, De Luca manipola la realtà per creare visioni uniche, utilizzando solo il taglio dell’immagine e l’inquadratura per suscitare emozioni. Le sue fotografie, come la serie Corpi realizzata negli anni ’80, mostrano un approccio innovativo che attinge alla metafisica e al surrealismo.