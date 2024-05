La Riviera del Conero è una delle più belle mete turistiche del nostro Paese; una sua caratteristica è che a differenza di altre località marittime sa offrire moltissimo non soltanto in estate, ma anche durante le altre stagioni.

A chi non la conoscesse ricordiamo che si trova nelle Marche ed è un tratto di costa adriatica che parte da Ancona e arriva fino al porto di Numana.

Se siete in procinto di organizzare una vacanza, ma ancora siete indecisi sulla meta di destinazione, allora vi suggeriamo di prendere in considerazione questa meta dove potrete gustarvi momenti di vero benessere, relax e magari organizzare qualche gita per visitare incantevoli luoghi che si trovano nelle vicinanze.

Per quanto riguarda il luogo di soggiorno, vi sono ottimi villaggi nelle Marche, uno di questi è l’eccezionale ed organizzatissimo Natural Village Resort, ubicato a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, tra Porto Recanati e Civitanova Marche.

Questo splendido villaggio offre ai suoi ospiti una delle spiagge più belle della Riviera, raggiungibile velocemente dal resort tramite un sottopasso: potrete noleggiare una canoa, un pedalò, uno Stand Up Paddle (una tavola simile a un surf, ma di dimensioni maggiori e più stabile), corsi di vela e tanto altro ancora. Il villaggio è anche pet-friendly e mette a disposizione una dog beach privata.

Cosa fare durante una vacanza nella Riviera del Conero?

Oltre a godersi il meritato relax sulle stupende spiagge della riviera, ci sono tante altre attività proposte dal vostro villaggio. Potrete chiedere informazioni al Marche point e scegliere fra tante proposte per fare trekking, tour con l’e-bike oppure una rilassante e culturale visita a un museo.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di passeggiare nel Parco Regionale del Conero che offre ben 18 sentieri; sarà un’immersione nella natura che vi rilasserà al massimo: si possono scalare le vette del Monte Conero, ammirare le incisioni rupestri nelle grotte e tanto altro ancora.

Un altro parco che merita una visita è sicuramente il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Da non perdere è il canyon dei Monti Sibillini: le famose Lame Rosse, formazioni rocciose che vi faranno pensare di trovarvi in Colorado.

Le località nei dintorni

Soggiornando a Porto Potenza Picena avrete la possibilità di organizzare molte piacevoli e interessanti gite in incantevoli località vicine. A circa 8 km di distanza troverete Potenza Picena, con il suo bellissimo centro storico nel quale potrete ammirare moltissimi interessanti monumenti.

Suggerimento immancabile è Loreto, che potrete raggiungere in soli 20 minuti d’auto. È qui, in questa cittadina ubicata sul Monte Prodo, che si trova la Basilica della Santa Casa, uno dei maggiori luoghi di venerazione mariana.

Da non perdere è Numana, a circa 25 minuti d’auto, dove troverete molte cose da ammirare; dal suo belvedere si può poi godere di uno splendido panorama della riviera. Fra le altre cose vi consigliamo l’Antiquarium statale dove vi sono i corredi di tombe greco-romane e picene.

Altra meta interessante, in particolar modo se siete appassionati di letteratura, è Recanati, città natale del grandissimo Giacomo Leopardi. La raggiungerete in meno di 20 minuti.

Altre opportunità di piacevoli gite sono infine Osimo, Montelupone, Montecosaro ed Ancona.