Quando si parla di benessere psicofisico ci si riferisce a un equilibrio tra il benessere del corpo e quello psicologico, che interagiscono continuamente influenzandosi l’un l’altro e determinando quella che è la percezione finale di benessere. Quante volte è capitato di non stare bene fisicamente a seguito di un forte periodo di stress o di ansia?

Fortunatamente la correlazione tra corpo e mente si sta rivalutando ampiamente negli ultimi anni e questo ha determinato una improvvisa ricerca da parte delle persone di tutti quei trucchi per raggiungere uno stile di vita sano. Anche il biohacking si sta affermando sempre di più per aiutare le persone a preservare la salute del corpo attraverso sane abitudini. Se questo argomento ti interessa, approfondisci il biohacking su EfficaceMente e scopri tutto sull’influenza positiva che si può apportare al fisico.

È grazie a una routine sana che si può preservare il benessere psicofisico, ostacolando tutti quei sintomi che possono compromettere la salute mentale e fisica nel tempo, e qui di seguito puoi trovare 4 consigli per raggiungere sane abitudini giornaliere.

1. Mangiare sano

Seguire una buona alimentazione sta alla base del benessere, tuttavia essa può essere minata da tutti quei momenti stressanti o di delusioni che spingono a digiunare o a mangiare più del dovuto in risposta alla fame nervosa. Queste reazioni all’inizio possono dare l’illusione di stare meglio, ma è solo un effetto momentaneo.

Ricorda che l’intestino è come un secondo cervello e risente degli sbalzi d’umore e dello stress a cui i è sottoposti, perciò mantenere una dieta sana anche nei momenti più duri aiuterà a restare energici, vincendo la pigrizia e riuscendo a portare lo stesso a termine tutti i compiti della giornata.

2. Mantenersi attivi

L’attività fisica è fondamentale per il benessere psicofisico sotto diversi aspetti:

aiuta a scaricare lo stress della giornata;

della giornata; rilascia endorfine che migliorano l’umore;

che migliorano l’umore; aiuta a dormire più profondamente;

più profondamente; aiuta a migliorare le capacità personali ;

; libera la mente dai pensieri negativi;

dai pensieri negativi; aiuta a migliorare l’autocontrollo, che, come viene spiegato su Efficacemente, è fondamentale per mantenere forza di volontà e perseguire i propri obiettivi.

Non è necessario seguire uno sport a livello agonistico, basta anche solo fare camminate a passo veloce o andare in bicicletta costantemente durante la settimana per ottenere dei buoni risultati.

3. Coltivare relazioni di valore

La compagnia degli amici e della famiglia è fondamentale sotto molti punti di vista. La salute psicofisica è collegata anche con le relazioni interpersonali e prende giovamento sia da ciò che si riceve che da ciò che si dà alle persone di cui ci si circonda. È quindi importante passare sempre del tempo con le persone che si ama, perché aiuta a scaricare lo stress e ad aumentare l’autostima.

4. Pensare al presente

Spesso e volentieri lo stress e l’ansia da cui nascono patologie psicofisiche derivano dai pensieri pressanti sul prossimo futuro. Scadenze lavorative, paura del cambiamento e importanti decisioni a lungo termine sono alcuni degli esempi di pensieri con cui si ha a che fare giornalmente e che destabilizzano.

Esistono discipline come lo yoga che possono aiutare a spezzare la catena di pensieri permettendo di concentrarsi solo sul presente. Se si è in grado di apprezzare di più il momento, invece di pensare sempre ai problemi del domani, si annulleranno molte emozioni negative.