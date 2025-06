Rondena (Novartis Italia): “Da 20 anni in prima linea per cure malattie sangue”

(Adnkronos) – "Da oltre vent'anni Novartis è impegnata in prima linea per cercare di ridisegnare gli standard di cura per i tumori del sangue e per gravi patologie ematologiche come l'emoglobinuria parossistica notturna (Epn). Siamo molto soddisfatti che la prima monoterapia orale per l'Epn sia oggi disponibile in Italia. L'Epn è una patologia rara e cronica del sangue che ha trovato risposte negli ultimi anni tramite terapie infusionali, ma che ancora esprime bisogni importanti". Così Roberta Rondena, Country Value & Access Head, Novartis Italia commenta l'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di iptacopan, la prima monoterapia orale sviluppata da Novartis per il trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna nei pazienti adulti che rimangono anemici dopo almeno 3 mesi di terapia con un inibitore di C5. "I pazienti trattati con le terapie infusionali ancora vanno incontro per più dell'80% a anemia persistente, richiedono trasfusione di sangue e la sintomatologia prevalente riportata dai pazienti è la fatigue che impatta decisamente sulla qualità di vita – sottolinea Rondena – Ecco perché l'impegno di Novartis in quest'area terapeutica e la disponibilità oggi di una nuova opzione di trattamento segna un cambiamento significativo per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale, offrendo un controllo completo della malattia e una migliore gestione del percorso del paziente". Si tratta di "un traguardo reso possibile dalla collaborazione con le autorità regolatorie. Tuttavia, l'impegno di Novartis continuerà anche nelle fasi di accesso regionale, affinché questa nuova opzione di trattamento possa raggiungere in maniera tempestiva, appropriata e senza disuguaglianze regionali tutti i potenziali pazienti che ne possono beneficiare", conclude. —[email protected] (Web Info)