Ryan Gosling, attore canadese, è riuscito a staccarsi dall’immagine di Disney Channel e conquistare Hollywood. Ultimo suo successo internazionale è il film di Barbie che lo vede protagonista nelle vesti di Ken. Ecco qual è la sua dieta per essere Ken.

Ryan Gosling: la dieta per essere Ken

Ryan Gosling attore canadese, è stato in grado di diventare uno dei volti più importanti e riconosciuti del cinema americano contemporaneo nonostante sia nato artisticamente in Disney Channel. Sin da piccolo esercita il suo accento canadese imitando quello americano per suonare più convincente e virile. Durante un’infanzia piuttosto turbolenta in cui a un certo punto si ritira da scuola, Ryan si butta nella recitazione e il suo talento è subito evidente.

Entra così nel cast Disney Channel in Mickey Mouse Club, dopo altri ruoli secondari ma la svolta arriva nel 2001 quando Ryan interpreta un ebreo diventato neo-nazista in The Believer. E’ la prima occasione per dimostrare davvero il proprio valore a livello mondiale. La sua performance riscuote molto successo, la critica lo acclama positivamente, passando così dalla televisione per ragazzi al cinema.

Il 2011 si rivela un anno importante per l’attore, che è apparso in importanti film tra cui la commedia Crazy, Stupid, Love. A 43 anni e soprattutto dopo il successo nell’action movie Barbie dove ha interpretato Ken Gosling è considerato un vero sex symbol, dal fisico scolpito. Ma in realtà ha dovuto seguire una dieta rigida per essere Ken insieme a tanto allenamento; ecco come ha fatto a trasformare il suo corpo in un fisico super muscoloso e definito.

Per questo film ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Ken e la terza candidatura per l’Oscar al miglior attore non protagonista. Nel film Gosling interpreta Ken e appare biondissimo e con i muscoli super-definiti. L’attore canadese ha rivelato che il pilates è stato utile per migliorare la stabilità della colonna vertebrale e la forza posturale, rendendo così più fluidi i suoi passi di danza.

Gosling, fin da adolescente, è sempre stato anche un ballerino, infatti ha cominciato ballando e cantando in una boyband, prima di dedicarsi a tempo pieno alla recitazione e questo lo ha agevolato nel girare le scene di ballo e canto presenti spesso nel film Barbie. E la dieta?

La caratteristica principale del fisico di Ryan Gosling e il motivo per cui la sua tartaruga è così evidente è che l’attore canadese ha una bassa percentuale di grasso corporeo, per questo i muscoli sono ben visibili. Questo fa presumere che Gosling stia molto attento a tavola, tuttavia a Hollywood è noto per essere molto goloso e non riuscire a fare a meno degli zuccheri e in particolare delle caramelle morbide alla fragola.

Emma Stone, sua ex collega, ha raccontato che Gosling ha sempre in tasca le caramelle Twizzlers, le mangia sempre e ne offre anche tante. Ma per poter cedere a questo suo vizio e avere così poco grasso corporeo, l’attore si controlla molto su tutto il resto a tavola e soprattutto fa tanto sport.

Ryan Gosling e la dieta: cosa mangia l’attore canadese?

Ryan Gosling attore canadese, ex ballerino e anche ex cantante di una boy band, 43 anni è considerato uno degli attori più affascinanti e sexy di Hollywood soprattutto dopo aver interpretato Ken nel film action Barbie del 2023. Per riuscire a metter in mostra addominali d’acciaio, braccia muscolose e gambe altrettanto, Gosling ha dovuto allenarsi più del solito anche se ha sempre amato lo sport.

Molto prima di Barbie Gosling ha interpretato un ruolo nel film musicale La La Land e ha vinto il suo primo Golden Globe e la seconda candidatura al premio Oscar come miglior attore protagonista. Ma nelle vesti del sexy e statuario Ken accanto a Barbie, alias Margot Robbie, ha seguito una dieta ferrea, quella del digiuno intermittente. Il 43enne cenava alle 19 e non mangiava fino alle 11 del giorno successivo così ha ridotto il grasso e aumentato i suoi livelli di energia.

Il piano alimentare di Ryan Gosling prevedeva quattro pasti al giorno. A colazione l’attore mangiava uno yogurt, della frutta, un frullato proteico e un toast integrale. A pranzo riso, pesce e verdure. Come spuntino pomeridiano un secondo frullato proteico con una banana.

Per cena: petto di pollo con patate dolci, insalata e noci. Un’alimentazione che ha accompagnato con un’intensa e quotidiana attività fisica: una routine di esercizi in palestra che ha permesso al marito della top model e attrice Eva Mendes di arrivare sul set di Barbie al top della forma.