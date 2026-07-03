Salute e prevenzione: come costruire il benessere quotidiano

La salute è un viaggio, non una destinazione. Ogni scelta quotidiana, dall’alimentazione all’attività fisica, contribuisce a costruire un futuro più sano e felice. Questo è il messaggio centrale di Coltivare la salute l’evento organizzato da Agrisolidarietà che si terrà venerdì 10 luglio alle ore 14.00 sui canali social di Confagricoltura Siena.

L’incontro vedrà la partecipazione di quattro esperti di fama nazionale, pronti a condividere le loro conoscenze e esperienze su come mantenere e migliorare il benessere attraverso stili di vita corretti.

Esperti a confronto: dalla fisiologia alla fisioterapia

La professoressa Anna Maria Aloisi, ordinaria di Fisiologia Umana all’Università di Siena, illustrerà il legame tra alimentazione e salute, evidenziando come le scelte alimentari possano influenzare il nostro benessere a lungo termine. Accanto a lei, il dottor Pietro Mario Martellucci, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Istituto di Formazione Psicosomatica Massimo Rosselli di Firenze, affronterà il tema dell’equilibrio psicologico e della gestione dello stress.

Il dottor Andrea Causarano, esperto in Medicina dello Sport parlerà dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione, mentre il dottor Filippo Borghi, fisioterapista con una lunga esperienza nello sport professionistico, approfondirà il tema del recupero funzionale.

Alimentazione e salute: un legame indissolubile

L’alimentazione è uno dei pilastri fondamentali del benessere. La professoressa Aloisi spiegherà come una dieta equilibrata possa prevenire malattie croniche e migliorare la qualità della vita. Non si tratta solo di ciò che mangiamo, ma anche di come lo mangiamo sottolinea l’esperta, evidenziando l’importanza di abitudini alimentari consapevoli.

Il dottor Martellucci aggiungerà una prospettiva psicologica, spiegando come lo stress e le emozioni possano influenzare le nostre scelte alimentari. Gestire lo stress è fondamentale per mantenere un’alimentazione sana afferma il dottore, sottolineando l’importanza di tecniche di rilassamento e mindfulness.

Movimento e prevenzione: il ruolo dell’attività fisica

L’attività fisica è un altro elemento chiave per il benessere. Il dottor Causarano spiegherà come l’esercizio fisico regolare possa prevenire malattie cardiovascolari, migliorare la salute mentale e aumentare l’aspettativa di vita. Il movimento è medicina afferma il medico, sottolineando l’importanza di trovare un’attività fisica che si ami e che si possa praticare regolarmente.

Il dottor Borghi approfondirà il tema del recupero funzionale, spiegando come la fisioterapia possa aiutare a prevenire infortuni e a migliorare la qualità della vita. Il recupero funzionale è una parte essenziale della prevenzione afferma il fisioterapista, evidenziando l’importanza di un approccio olistico alla salute.

Coltivare la salute è un evento che offre una riflessione semplice ma scientificamente fondata su come costruire il benessere attraverso uno stile di vita sano, attivo e consapevole. Un’occasione di approfondimento aperta a tutti, per ricordare che investire nella prevenzione significa investire sul proprio futuro.