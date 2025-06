Scopri come gli incontri di meditazione a Padova possono trasformare il tuo benessere

Immagina di poter staccare la spina dalla frenesia quotidiana, di trovare un momento tutto per te, dove i pensieri si placano e la tua mente si schiarisce. Questo è ciò che offrono gli incontri settimanali di meditazione e consapevolezza a Padova, un’ottima occasione per chiunque desideri esplorare il mondo interiore e migliorare la qualità della propria vita. Ogni lunedì sera, dalle 19:00 alle 20:30, ci si ritrova in via Michele Sanmicheli, 65, per un viaggio di scoperta e relax.

Un luogo per tutti

Questi incontri sono aperti a tutti, non importa se sei un esperto o un neofita della meditazione. È l’occasione perfetta per liberarsi dallo stress, per imparare a gestire le emozioni e per creare uno spazio di serenità nella tua vita. Chi non ha mai desiderato un po’ di pace dopo una giornata intensa? Ecco, qui hai la possibilità di trovarla!

Come si svolgono gli incontri

Durante gli incontri, si inizia con una centratura, un momento per sintonizzarsi con se stessi e con lo spazio circostante. Si lavora sulla consapevolezza del corpo e si favorisce una maggiore presenza mentale, un po’ come se si accendesse una lampadina in una stanza buia. Affrontiamo temi che toccano da vicino le nostre vite quotidiane: paura, ansia, stress, e giudizio. Queste emozioni, come un vecchio amico fastidioso, tendono a seguirci ovunque, ma con un po’ di pratica possiamo imparare a conviverci meglio.

Consigli per partecipare

È utile portare un tatami, un materassino o dei cuscini per sedersi a terra, anche se non è obbligatorio. Se preferisci, puoi anche utilizzare una sedia, perché il comfort è importante per potersi immergere completamente nell’esperienza. E chi lo sa? Magari scoprirai una nuova passione!

Dettagli pratici

Gli incontri si tengono in una location facilmente accessibile, in via Michele Sanmicheli, 65 a Padova. Per chi desiderasse ulteriori informazioni, Elisa e Riccardo sono sempre disponibili al numero 348 4863201 o via email a [email protected]. E non dimenticare, l’evento è aperto a tutti, e c’è anche la possibilità di partecipare a un incontro di prova gratuito!

Lasciati sorprendere dalla bellezza di dedicare un po’ di tempo a te stesso, e ricorda: ogni piccolo passo verso la consapevolezza è un grande passo verso il benessere. Magari la prossima volta che ti senti sopraffatto, ricorda quel lunedì sera a Padova, dove tutto è possibile e dove puoi davvero essere te stesso.