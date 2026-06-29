Scopri le Parallette Metalliche Fitness per Calisthenics e Ginnastica

Se sei alla ricerca di un’attrezzatura versatile e resistente per migliorare la tua forma fisica, le Parallette Metalliche Fitness sono la soluzione ideale. Queste barre, progettate per il calisthenics la ginnastica e l’allenamento funzionale, ti permettono di eseguire una vasta gamma di esercizi per migliorare forza, flessibilità e controllo del corpo.

Con una lunghezza di 58,5 cm, un’altezza di 31 cm e un diametro del tubo di 2,83 cm, queste parallette offrono una stabilità eccellente e una presa confortevole. Vendute a coppie, sono perfette per essere utilizzate sia in palestra che a casa, trasformando il tuo spazio in un vero e proprio centro fitness.

Le molteplici applicazioni delle Parallette Metalliche Fitness

Le Parallette Metalliche Fitness sono estremamente versatili e possono essere utilizzate in diversi contesti. Per gli appassionati di calisthenics queste barre sono perfette per esercizi come L-sithandstands e push-ups permettendo di raggiungere nuovi livelli di forza e controllo. Inoltre, sono ideali per la riabilitazione supportando il recupero di forza e mobilità post-infortunio o chirurgia.

La loro versatilità le rende adatte anche per l’allenamento funzionale, permettendo di incrementare la difficoltà delle routine tradizionali e di lavorare su diversi gruppi muscolari. Che tu sia un principiante o un atleta esperto, le Parallette Metalliche Fitness possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Informazioni pratiche su acquisto e spedizione

Acquistare le Parallette Metalliche Fitness è semplice e conveniente. Per ordini superiori ai 50 euro, le spese di spedizione sono gratuite. Per ordini inferiori, le spese di spedizione variano in base al peso del pacco, con tariffe che partono da 6,10 euro per pacchi fino a 5 kg.

I tempi di spedizione sono rapidi: 24/48 ore lavorative per tutta Italia e 72 ore lavorative per le isole e la Calabria. Per ordini molto grandi o lettini elettrici, i tempi di consegna possono variare dai 3 ai 7 giorni lavorativi. Durante periodi di promozioni o saldi, i tempi di gestione degli ordini possono allungarsi.

Una volta affidati al corriere, i prodotti possono essere tracciati tramite il servizio di tracking, che viene inviato via email all’indirizzo tracking@. È importante controllare anche la cartella della posta indesiderata o spam, poiché la mail di tracking potrebbe finire lì.

Per i prodotti preordinabili, la spedizione sarà effettuata a partire dalla data indicata nella scheda del prodotto o nel carrello. Gli ordini che contengono sia prodotti disponibili che prodotti in preordine verranno spediti in un’unica soluzione all’arrivo dei prodotti in preordine.