Ortisei, nel cuore della Val Gardena, è una delle località più affascinanti del territorio dolomitico, capace di coniugare relax, natura e sport in un equilibrio perfetto. In estate, il paese si trasforma in un punto di riferimento per chi cerca una vacanza attiva e al tempo stesso rilassante e rigenerante, grazie a una rete di sentieri, impianti di risalita e servizi di alto livello.

Scegliere Ortisei per le proprie vacanze estive significa immergersi in un paesaggio straordinario, dove la tradizione ladina si fonde con un’accoglienza di qualità e con un’offerta turistica variegata e organizzata alla perfezione.

Dove soggiornare: comfort e panorama

La scelta della struttura ricettiva può fare la differenza in una vacanza in montagna. Le possibilità in Val Gardena sono decisamente numerose, ma tra i migliori 4 stelle di Ortisei, spicca sicuramente l’Alpin & Vital Hotel La Perla, elegante struttura a conduzione familiare gestita con cura e professionalità dalla famiglia Kelder.

Situato in posizione panoramica e tranquilla, l’hotel offre camere spaziose, un centro benessere che comprende anche una piscina interna panoramica ed una piscina esterna infinity, saune, zone relax, percorso Kneipp e tanto altro. Il ristorante interno propone una cucina gourmet attenta alla tradizione locale. Un soggiorno al La Perla rappresenta una sintesi ideale tra benessere, qualità dei servizi e contatto autentico con la montagna.

Ortisei: un paese da vivere

Ortisei è più di una semplice base di partenza per escursioni alpine. Il centro storico, con i suoi edifici in stile tirolese e le botteghe artigiane, invita a passeggiate tranquille tra arte, cultura e shopping. Da non perdere sono una visita al Museo de Gherdëina, che racconta la storia e la cultura ladina, e una salita sulla panoramica funicolare del Rasciesa, che offre l’accesso a uno degli altipiani più spettacolari della zona. Grazie alla Val Gardena Mobil Card, inclusa in molti soggiorni, è possibile spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici, rendendo l’esperienza ancora più sostenibile.

Eventi e attività

Durante l’estate, Ortisei e la Val Gardena ospitano numerosi eventi che animano il calendario turistico. A luglio 2025 si segnala la Val Gardena Sky Marathon (6 luglio), una delle gare di trail running più suggestive delle Dolomiti. Per chi preferisce atmosfere più rilassate, ci sono i mercatini che propongono prodotti locali, gli spettacoli di musica dal vivo, facili visite guidate, tour in e-bike, sessioni di yoga nel bosco e tanto altro.

Escursioni nei dintorni

La sua posizione rende Ortisei un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle perle dell’Alto Adige. In meno di un’ora di auto si può raggiungere la splendida Bressanone, con il suo Duomo barocco e i suggestivi portici medievali, oppure Chiusa, borgo pittoresco incastonato tra il fiume e la roccia, noto anche per la presenza del Monastero di Sabiona (XVII sec.).

Merita una visita anche Bolzano, con il celebre Museo Archeologico dell’Alto Adige che ospita Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. Per chi ama la natura, una meta perfetta è l’Alpe di Siusi, l’altopiano più vasto d’Europa, ideale per camminate panoramiche e giri in e-bike.

Tutte queste escursioni permettono di arricchire la vacanza a Ortisei con esperienze culturali, paesaggistiche e gastronomiche che completano l’offerta estiva della Val Gardena.