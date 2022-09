Se dopo l’abbronzatura la pelle si screpola, non c’è niente di meglio da fare che guardare nel frigorifero e regalarsi un trattamento naturale rigenerante. Sei appena tornata dalle vacanze, pronta a far invidia a tutte in ufficio con il tuo colorito perfetto.

Hai già deciso l’outfit per il tuo rientro in grande stile: un abito bianco capace di far risaltare il tuo splendido colore ambrato. Ma la tua pelle non ha retto l’eccessiva esposizione al sole: ti stai inevitabilmente spellando. Che fare, quindi? Il tuo frigorifero può essere un valido alleato: vediamo tutti gli ingredienti per scrub fai da te che rimetteranno in sesto la tua pelle prima di subito.

3 scrub naturali fai da te contro la spellatura

1. Scrub per il corpo con miele e zucchero

Per realizzare questo scrub, mescola 4 cucchiai di zucchero a 2 cucchiai di miele: l’impasto deve risultare fluido, ma non troppo denso, senza risultare né troppo liquido né troppo duro da maneggiare. Una volta ottenuto il composto, passalo sotto la doccia sulla pelle bagnata. Poi risciacqua il tutto e applica la tua crema idratante per il corpo: il risultato sarà strabiliante, non crederai ai tuoi occhi!

Scrub contro la spellatura: metodi delicati

2. Scrub per il corpo con yogurt e caffè

Mischia 2 vasetti di yogurt a 4 cucchiai di caffè macinato: i fondi della moka, per intenderci, vanno benissimo. Lo yogurt, che è molto nutriente sia per la pelle sia per i capelli, sarà come una carezza sul tuo corpo, mentre il caffè metterà il turbo alla tua circolazione. Anche contro la cellulite è un ottimo rimedio naturale, ed eliminerà le cellule morte.

3. Scrub per il corpo con olio di oliva e sale

2 cucchiai d’olio d’oliva e 4 di sale marino. Il procedimento è sempre lo stesso: dopo aver realizzato il composto, passalo sul corpo sotto la doccia e risciacqua abbondantemente. Se però ti sei fatta anche solo un piccolo taglietto, meglio evitare questa ricetta e optare per le 2 precedenti: il sale ti farebbe bruciare tantissimo la ferita!

