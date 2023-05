Scutigere in casa: come allontanarle senza pesticidi

Le scutigere in casa non sono un pericolo per la nostra salute, poiché questi insetti contribuiscono a tenerla libera e pulita anche da altri insetti, ma allontanarli è fondamentale per una questione di igiene e sicurezza personale. Scopriamo insieme come farlo, con soluzioni naturali.

Scutigere in casa

Le scutigere si distinguono dagli altri insetti della stessa specie perché hanno zampe molto più lunghe, che incidono anche sul loro modo di muoversi. Innocue per la salute e per la vita dell’uomo, le scutigere, però, non hanno un bell’aspetto e questo, insieme al loro modo di muoversi, è probabilmente ciò che ci fa spaventare quando ne vediamo una.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le scutigere invadono le nostre case, cosa implica la loro presenza in casa nostra ed, eventualmente, come allontanare questi insetti, in modo rapido e semplice, facendo affidamento su soluzioni naturali, che non mettano a repentaglio la nostra salute.

Scutigere in casa: cause

Come la maggior parte degli insetti presenti sul pianeta, anche le scutigere sono alla costante ricerca di un posto sicuro, in cui trovare riparo e cibo. Tuttavia, al contrario di altri parassiti, le scutigere sono insetti che si nutrono di altri insetti, in particolar modo, ragni, coleotteri, lombrichi, grilli, scarafaggi, cimici, pesciolini d’argento e, persino, altri insetti appartenenti alla stessa loro specie. In sostanza, quindi, vedere una scutigera in casa, per noi, dovrebbe essere una benedizione (o quasi), visto che quest’insetto ci ripulisce di tutti gli altri insetti presenti in casa e che si fanno vedere, soprattutto, in estate.

Comprensibilmente, però, nessuno di noi ama condividere i proprio spazi con gli insetti, in particolar modo, la casa, che è quel luogo in cui tutti noi amiamo ritornare, soprattutto dopo un’estenuante giornata passata fuori. Scopriamo, quindi, nei paragrafi che seguono, come liberarci delle scutigere, in modo semplice, facendo affidamento su soluzioni naturali.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le scutigere dalle nostre case, ma la maggior parte presenta dei limiti, tra quelle che funzionano solo all’apparenza e quelle che funzionano per un periodo di tempo limitato, senza contare che quasi tutte sono di natura chimica e, di conseguenza, specie se utilizzate per molto tempo, possono provocare anche problemi di salute.

Ecopest è un dispositivo a basso impatto economico e ambientale, che si sviluppa a partire da una tecnologia avanzata, grazie alla quale emana ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, un vero disturbo per la quiete delle scutigere e di altri insetti presenti in casa nostra, impercettibile all’orecchio umano e animale.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq e si adatta sia all’uso interno e sia all’uso esterno.

Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.