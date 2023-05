Dua Lipa è indubbiamente tra le voci più apprezzate negli ultimi anni, soprattutto dai più giovani. Ma non solo. La cantante britannica è attivissima e seguitissima anche sui social da milioni di persone per la sua bellezza indiscussa e un fisico scolpito. Ecco la dieta di Dua Lipa.

La dieta di Dua Lipa: come si tiene in forma la cantante

La cantante e modella britannica di origini albanesi-kosovare, Dua Lipa, è una bellezza indiscussa con un fisico scolpito. Classe 1995, la giovane popstar è una delle artiste più famose al mondo, con un numero crescente di singoli di successo, album più venduti, premi internazionali e stream Spotify a suo nome.

Per un fisico scolpito come il suo, la popstar segue una sana alimentazione per restare in forma associata a tanto allenamento. Come ha confessato, Dua Lipa però non vuole rinunciare ai suoi cibi preferiti.

In realtà, tutto il contrario. “Adoro cucinare ed essere circondata dalle mie persone preferite. Con tutte le corse che faccio per lavoro, è bello tornare a casa, rallentare e connettersi con il cibo che nutre il mio corpo e la mia vita”, ha detto la cantante britannica.

Dunque, sì a un’alimentazione sana ma mai maniacale. “Non sono mai tipo da impedirmi di mangiare dolcetti, anzi adoro i dolci. Ma cerco di limitarli ai giorni in cui non sono così impegnata perché se mangio una ciambella di solito mi sento “in coma”, ha detto Dua.

Nella dieta di Dua Lipa sono inclusi tutti cibi integrali e sani il più possibile. Probabile che la popstar mangia uova o frutta a colazione, seguite da burro di anacardi e una banana prima dei suoi allenamenti.

Per i suoi pasti più abbondanti, il pranzo di Lipa potrebbe consistere in un’insalata di pollo con molte verdure e un succo freddo, e la cena potrebbe includere più verdure fresche e insalata con pesce. Per concludere la giornata con qualcosa di zuccherino la sera, si concede qualche caramella.

Dua Lipa e i segreti della sua linea

La popstar più amata dalla generazione Z segue alcune abitudini alimentari per una forma fisica smagliante. Ad esempio, Dua non mangia dopo le 18:00. “Mi sento come con la mia pelle, aiuta davvero”, ha spiegato la cantante.

E, ha aggiunto: “Quando mangio molto tardi, il mio corpo non funziona bene e ci vuole troppo tempo per elaborare il cibo che ho mangiato”.

Passando all’allenamento di vitale importanza per un fisico come quello di Dua, i suoi addominali sembrano perfetti e disegnati. La cantante ha mostrato in un video il suo particolare workout. Si tratta di un allenamento ispirato alla boxe e senza l’uso di pesi.

Insieme al suo personal, Lipa si allenava 3-4 volte e ogni sessione dura un’ora, includendo un mix di allenamento cardio e di resistenza. L’obiettivo di Dua è “Mantenersi snelli e tonici e migliorare la forma fisica generale sul palco”, ha detto la popstar.

E, inoltre, un antidoto all’intensità di una sessione HIIT, per Dua è quello di fare yoga per rimanere con i piedi per terra e con la mente ben rilassata.