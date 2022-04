Scutigere in casa in primavera: come eliminarle senza pesticidi

Le scutigere in casa in primavera sono una presenza fissa, ma esistono molte soluzioni naturali grazie alle quali tenerle lontane dalle nostre abitazioni, in modi sicuri per la nostra e la loro salute e anche di quella di eventuali animali domestici che vivono con noi.

Scutigere in casa in primavera

La presenza di una o più scutigere in casa è una condizione comune a moltissime persone. Sebbene questi insetti non siano nocivi per la salute e la vita stessa dell’uomo, poiché si nutrono di altri insetti, possono diventare, in ogni caso, molto fastidiosi e si può arrivare ad un punto in cui sia necessario sbarazzarsene.

Esistono moltissime soluzioni grazie alle quali liberarsi delle scutigere, soprattutto se siamo di fronte ad una vera e propria infestazione, ma è bene ricordare che anche questi insetti hanno diritto di vivere e, dunque, esistono soluzioni naturali che non sono un pericolo né per la salute dell’uomo, né per quella dei nostri amici a quattro zampe, né per quella delle scutigere che, in questo modo, vengono semplicemente tenute lontano dalle nostre case.

Scutigere in casa: cause

Le ragioni per cui le scutigere invadono le nostre case possono essere diverse. Come la maggior parte degli insetti, anche esse amano i luoghi bui e umidi che, nelle nostre case, corrispondono ai seminterrati, le cantine o il lavandino del bagno. Tendono a muoversi rapidamente, soprattutto la notte, ma il loro obiettivo non è quello di danneggiare l’uomo e mangiare il suo cibo poiché preferiscono andare alla ricerca di altri insetti e nutrirsi di loro.

Le scutigere sono, per noi, una vera seccatura, ma se con noi coabitano anche altri insetti, la loro presenza, in realtà, può rivelarsi molto utile. Per questo motivo e perché, al pari di ogni altro essere vivente, anche le scutigere hanno diritto di vivere, il nostro consiglio è quello di tenere la casa sempre in ordine e pulita, affinché impedire ad altri insetti di invaderla e dare alle scutigere una ragione in più per invadere, a loro volta, le nostre case e trovare cibo.

Scutigere in casa: come eliminarle

Sebbene ci si impegni a tenere la casa sempre pulita e in ordine, può capitare di vedere sbucare, di tanto in tanto, qua e in là scutigere ed altri insetti. Ecopest è, in questo caso, la soluzione migliore sulla quale contare. Ecopest è un repellente naturale, sviluppato a partire da una tecnologia ad ultrasuoni, sicura per la nostra salute e quella degli animali di compagnia, che rende i nostri ambienti privati invivibili per scutigere ed altri insetti.

Grazie ai risultati immediati e sicuri per l’ambiente, l’uomo e animali, è riconosciuto come il miglior repellente naturale per la casa.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest è il primo repellente naturale che ci permettere di stare in casa nostra in totale sicurezza, senza insetti fastidiosi che sbucano all’improvviso e ci spaventano. Funziona lungo un raggio d’azione di 250 mq, per 24 ore di seguito.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un repellente naturale che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotarlo è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.