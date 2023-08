Alba Parietti nota donna dello spettacolo italiano, da attrice a conduttrice a showgirl, oggi è una splendida 62enne con un fisico da far invidia. Ecco la sua beauty routine per una pelle al top.

I segreti di bellezza di Alba Parietti: la beauty routine della conduttrice

Alba Parietti è l’esempio di come il tempo passi ma la bellezza resta, merito di madre natura ma non solo. Quali suoi segreti di bellezza della conduttrice e opinionista tv, a 62 anni compiuti? Oltre al suo fisico allenato, la Parietti ha un viso e una pelle molto curata, aiutata come si vede dalla chirurgia.

E’ la stessa showgirl, infatti, a confermarlo anche sui social dove ha pubblicato un selfie direttamente dal lettino del suo medico estetico e chirurgo plastico di fiducia, il dottor Alessandro Gualdi con studio a Milano, scatenando migliaia di commenti contrastanti tra chi la “comprende” e appoggia, e chi la critica per l’eccessiva chirurgia al viso.

“La bellezza è un regalo della vita che va preservato con grandi professionisti”, ha detto la Parietti. Ma oltre alla chirurgia e ai trattamenti a cui si sottopone sporadicamente, la showgirl segue una cura del viso costante della sua pelle anti-età. Il trattamento che la conduttrice ha confessato e mostrato sempre sui social si chiama kleresca; serve a ripulire le impurità del viso e a rassodare la pelle.

Nella sua skincare, il segreto di un aspetto giovanile come quello di Alba Parietti è una pelle ben curata. La showgirl inizia con una buona routine di cura della pelle che include la detersione, l’esfoliazione e l’idratazione quotidiana.

Alba Parietti ama utilizzare una crema idratante leggera e un siero luminoso per ottenere una pelle radiosa e fresca. Assicurati di proteggere la tua pelle dai danni del sole con un’adeguata protezione solare.

Per ottenere un look fresco, cerca di mantenere il make up semplice e naturale. Alba Parietti preferisce un fondotinta leggero o addirittura una crema colorata per uniformare l’incarnato senza appesantire il viso. Utilizza un correttore per coprire eventuali imperfezioni e illuminare le aree sotto gli occhi. Infine sfuma delicatamente con una spugnetta o un pennello per un aspetto disteso e uniforme.

Gli occhi sono il punto focale di ogni trucco. Per ottenere un look giovane e spensierato, Alba Parietti adora utilizzare tonalità di ombretto neutre. Sfuma delicatamente l’ombretto sulla palpebra mobile e applica una riga di eyeliner e un po’ di mascara per aprire lo sguardo. Ricorda di tenere le sopracciglia ben curate e pettinate, proprio come lei.

Alba Parietti e la beauty routine: segreti di bellezza

Alba Parietti, come abbiamo detto, segue una skincare routine ad hoc per il suo viso, dopo i 60anta, per restare sempre giovanile e curata. La Parietti si conferma così sex symbol come negli anni ’90 e Duemila, con un fisico e una pelle invidiabile.

Alba ha una pelle di porcellana, anche molto chiara di natura, merito di numerosi trattamenti di bellezza a cui si sottopone ormai da anni. Per ottenere un incarnato perfetto come il suo, dovete utilizzare un fondotinta di colore chiaro tendente al rosato che sia molto coprente.

Per una copertura ancora più decisa applicate una cipria compatta della stessa tonalità del fondotinta, ed evidenziate gli zigomi con un blush rosato.