Brigitte Macron, ex insegnante francese e Première dame di Francia, attuale moglie di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese dal 2017, segue una dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangia la prima donna francese all’età di 70 anni.

La dieta di Brigitte Macron: come si tiene in forma la Première dame di Francia?

Brigitte Macron Première dame dal 2017 quando suo marito Emmanuel Macron è divenuto Presidente della Francia ha festeggiato 70 anni il 13 aprile scorso. La forma fisica della Première Dame è splendida, anche se lei ha dichiarato in un’intervista di non aver molto tempo da dedicarle: tra appuntamenti politici, incontri, viaggi in Francia e all’estero, l’agenda è fitta per l’ex insegnante di lettere. Come si tiene in forma?

Secondo quanto dichiarato, Brigitte Macron dedica allo sport 30 minuti al giorno da sola, senza personal trainer. Mentre suo marito Emmanuel Macron preferisce praticare il pugilato, Brigitte si dedica al cardio-training che prevede una parte aerobica, un’altra solo pesi. Sempre secondo quanto dichiarato la Première dame allena anche le sue funzioni cognitive: dedica tempo a lettura e scrittura.

E la dieta? Per tenersi in forma e attiva a 70 anni, Brigitte Macron ha dichiarato di seguire una dieta equilibrata, con frutta e verdura al primo posto. Oltre a 10 tipi di frutta e verdura al giorno, Brigitte mangia prevalentemente carne bianca e molto pesce.

Formaggi e vino, eccellenze della cucina francese nel mondo, sono concessi solo in occasioni speciali e nelle cene di rappresentanza. Quindi, niente fonduta di formaggio Reblochon a meno che non ci sia un incontro formale.

E a colazione? La first lady di Francia predilige il golden milk o latte di curcuma (bevanda a base di latte, anche vegetale, e curcuma molto utilizzata nella medicina ayurvedica ndr), per poter affrontare con energia e slancio la sua lezione quotidiana di yoga Bikram e il workout che dura solitamente un’ora al giorno

La dieta di Brigitte Macron: come si tiene in forma?

Brigitte Trogneux, meglio conosciuta come la signora Macron, è diventata non solo Première dame, ma un’icona di fascino e anche di “mentalità aperta”. La donna di Macron fa parlare di sé anche per lo charme formidabile con cui porta i suoi anni, ben 24 in più di suo marito presidente.

La sua forma invidiabile come visto è data da allenamento e dalla sua dieta che ha tutte le caratteristiche della dieta mediterranea, compreso l’uso di olio di oliva a crudo, come condimento.

Unica notazione in più, la Première dame preferisce limitare l’uso di carne, a beneficio di frutta e verdura, ma anche di legumi e cereali integrali. Come in una dieta mediterranea che si rispetti, sono banditi burro e altri prodotti lattiero-caseari. Gli alcolici per Brigitte Macron sono ridotti al minimo indispensabile.