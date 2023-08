Anya Taylor-Joy svela la sua beauty routine: i segreti di bellezza del volto Dior

La giovane attrice di Miami, originaria britannica Anya Taylor-Joy, conosciuta come la “Regina di scacchi” su Netflix, ha svelato la sua cura della pelle per un viso al top. Ecco la beauty routine di Anya.

Anya Taylor Joy è un’attrice e una modella statunitense (ma di origini argentine e britanniche) classe 1996. E in pochissimo tempo, dopo il boom con la serie “Regina degli scacchi” ha conquistato Hollywood, diventando uno dei volti più amati del momento. Anya ha iniziato la sua carriera facendo la modella e questo le ha permesso di trasferire a New York a soli 14 anni, potendo inseguire il suo vero sogno: diventare un’attrice.

Anya Taylor è stata scelta per il suo viso etereo e carnagione da bambola, da Dior come ambasciatrice globale sia per la moda femminile che per il make-up e più recentemente è diventata il nuovo volto di Dior Addict, la collezione di rossetti del marchio.

L’attrice ha svelato di non esser mai stata brava con il make-up ma di aver imparato a truccarsi attraverso il suo lavoro, ore sul set. “È incredibile vederti letteralmente trasformata in qualcun altro”, ha detto Anya. Quest’ultima crede che il trucco possa rendere tangibile un sentimento. Quindi, se vuoi sentirti forte, il trucco può davvero solidificare un’emozione effimera: può davvero cambiare il modo in cui vedi te stesso e quindi il modo in cui interagisci con il mondo.

Della sua skincare routine, Anya Taylor ha confessato di averci pensato troppo tardi e di aver sottovalutato l’importanza della beauty routine e cura della pelle. Quando era adolescente, infatti, l’attrice ha detto di spruzzare acqua sul viso, ma nient’altro; ora, invece, all’età di 27 anni, ama il rituale di bellezza mattina e sera.

La sua beauty routine inizia con la pulizia del viso e poi applicando un toner. Come crema viso, Anya ama la Dior Prestige La Crème Texture Essentielle che le rende la pelle meravigliosa e idrata molto bene senza essere troppo pesante. Inoltre, chi non vorrebbe profumare di rose? Con la crema per il contorno occhi sempre di Dior.

“Di solito mi sveglio per lavoro intorno alle 4 del mattino e la cosa grandiosa di questa crema è che l’applicazione è davvero rinfrescante e mi fa solo sentire più sveglia”, ha confessato Anya.

L’attrice e modella di origini britanniche Anya Taylor-Joy, con il suo incarnato perfetto e aureo, è stata scelta qualche anno fa come volto di Dior in tutto il mondo. E infatti da allora Anya utilizza più che mai tutti i prodotti Dior, a partire dal make-up.

Per gli occhi quando la Taylor-Joy deve prepararsi per un red carpet, i suoi truccatori le applicano il Diorshow Mono Couleur Couture. Poi allineato con il Diorshow On Stage Liner in Matte Black lungo la linea delle ciglia.

Tre strati di Diorshow Iconic Overcurl hanno assicurato che le sue ciglia fossero “piene e soffici”. Il make-up artist su di lei ha rimodellato le sopracciglia con Diorshow Brow Styler “allungando leggermente la fronte per allungare un po ‘di più l’occhio e modellare il viso”. Anya splende su tutti i red carpet ed eventi di Hollywood per il suo viso da angelo e carnagione da eterna bambina.