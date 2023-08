Charlize Theron attrice, produttrice cinematografica e modella di origine sudafricana naturalizzata statunitense è considerata una delle donne più belle ed eleganti al mondo. Ecco 5 segreti di bellezza della modella e attrice, per una pelle al top.

La beauty routine di Charlize Theron: 5 segreti di bellezza per una pelle luminosa

Charlize Theron attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense è stata la prima donna sudafricana a ricevere un Oscar in una delle categorie principali, il Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e il Critics’ Choice Awards.

A guardarla nessuno direbbe mai che Charlize ha 48 anni perché ne dimostra almeno dieci in meno. Occhi profondi color ghiaccio, capelli biondi e sorriso smagliante: quali sono i segreti di bellezza della modella e attrice nota in tutto il mondo grazie all’ormai celebre spot Martini?

Ancora adesso, come detto, Charlize Theron ammalia tutti con la sua infinita bellezza e, a distanza di quasi 20 anni, continua a comparire nella lista delle donne più sexy del pianeta. La splendida attrice sudafricana è apprezzata senz’altro per le sue interpretazioni in film di successo, ma inutile negarlo, viene ammirata anche per il suo immenso fascino che sembra essere immune al passare del tempo.

Il motivo del suo aspetto radioso? La genetica certo, ma anche una scrupolosa protezione dai raggi solari. Charlize Theron ha affermato in più di un’occasione di non seguire una particolare beauty routine ma ha anche sottolineato che non esce mai fuori di casa senza aver applicato sulla pelle uno strato abbondante di crema con fattore di protezione +50.

I suoi bellissimi capelli biondi sono spesso sottoposti a stress di ogni genere e nel tempo libero, quando non è costretta a passare da un set all’altro, l’attrice sudafricana cerca di tenerli il più possibile al naturale, evitando prodotti di bellezza, piastre e phon, in modo da preservarli e non rovinarli eccessivamente.

Grazie al suo viso angelico Charlize non ha bisogno di chissà quali make-up sofisticati e non a caso, molto spesso, il suo trucco è semplicissimo. Ogni tanto, per calcare red carpet importanti, l’attrice cede a una linea di eyeliner o a un velo di rossetto rosso, ma in generale opta per make-up dalle sfumature naturali molto luminosi, che le donano particolarmente.

Charlize Theron e la sua beauty routine: i segreti di bellezza

L’attrice e modella sudafricana Charlize Theron è salutista e appassionata di beauty. Per questo segue una routine quotidiana minimale, ma molto precisa e attenta. Appena sveglia, infatti, Charlize lava il viso con un detergente e applica poi un siero specifico, una crema per il contorno occhi e subito dopo una crema idratante.

Uno degli step fondamentali per Charlize è come già detto, l’applicazione di una crema SPF ad alto fattore protettivo; come sappiamo, è proprio questo gesto quotidiano il vero antirughe più efficace per la pelle.

Un ultimo, ma non meno importante, fattore di cura della pelle è l’alimentazione: la sana alimentazione influisce sull’idratazione interna e sull’equilibrio degli ormoni, oltre a garantire il giusto apporto di tutti nutrienti, indispensabili per mantenere la pelle elastica, luminosa e idratata.

Per contrastare il tono della pelle spento e irregolare, Charlize fa il pieno di frutta, verdura e in generale alimenti vegetali freschi con una particolare predilezione per la papaya. Un frutto speciale per la pelle, contenente uno speciale enzima chiamato papaina, insieme a molti antiossidanti.