Serena Williams, la più grande tennista americana di tutti i tempi, 42 anni, si è ritirata dal tennis per dedicarsi a nuovi progetti. Icona di bellezza e di empowerment femminile, ecco la sua skincare all’olio di cocco.

Serena Williams: la skincare all’olio di cocco

Serena Williams, ex campionessa di tennis, considerata la più forte di tutti i tempi, è diventata da poco mamma della seconda bambina avuta dal marito Alexis Ohanian. La Williams ha deciso di lasciare le competizioni nel 2022 per dedicarsi a nuovi progetti e alla vita da mamma.

23 titoli vinti del Grande Slam, un oro olimpico individuale e ben due Grandi Slam Virtuali, Serena ha posato per diversi magazine di moda e bellezza per la sua strabiliante forma fisica e pelle luminosa.

Nel 2018 l’ex tennista ha lanciato anche il suo marchio di abbigliamento omonimo con relativo e-shop: una linea incentrata sull’inclusione e sull’empowerment femminile, proprio per come affronta la vita e anche i momenti più difficili. La stessa tennista ha rivelato come fa a mantenere una pelle sempre luminosa e sana anche dopo le gravidanze.

L’ingrediente preferito dalla Williams nella sua skincare è l’olio di cocco. “Lo uso di sera perché è fantastico. Mi piace letteralmente spalmarlo su tutto il viso”, confessa l’ex tennista. Una lozione sicura, a quanto pare, anche per i bambini: “Lo utilizzo anche sulla pelle del viso di mia figlia Olympia”, dice. La Williams ha aggiunto di strofinarsi l’olio di cocco anche su labbra, corpo e capelli.

La sua beauty routine notturna prosegue poi con un serio viso a base di Vitamina C, crema contorno occhi, un trattamento nutriente e conclude vaporizzando l’acqua alle rose su viso, collo e décolleté. Indipendentemente dai suoi impegni Serena Willams trova sempre il tempo per prendersi cura della sua pelle.

La Williams non è l’unica a giurare su questo prodotto completamente naturale. I dermatologi lodano anche l’olio di cocco per i suoi vari benefici di bellezza. Può essere utile in quanto contiene alcuni acidi grassi che possono aiutare a ridurre l’infiammazione idratando e sostenendo la barriera naturale della pelle. Invece, chi ha la pelle grassa o a tendenza acneica dovrebbe optare per creme idratanti delicate senza olio che idraterà la pelle senza ostruire i pori.

Serena Williams e la sua skincare routine: step dell’ex tennista

Serena Williams è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, ma non solo per il suo talento, la minore delle Williams è amatissima per la sua forza, determinazione e per i messaggi positivi che lancia a tutte le donne. Abbiamo visto il segreto principale dell’ex tennista per la sua skincare routine che è l’olio di cocco. Ma non finisce qui.

L’ex campionessa del tennis aggiunge sempre un siero alla vitamina C e un siero per gli occhi di un marchio che ha scoperto durante la sua luna di miele in Messico. Poi aggiunge dei cerotti sotto gli occhi come un trattamento illuminante. Il suo tipo di pelle è da mista a secca, quindi preferisce una crema per il viso molto ricca e nutriente. “Mi prendo sempre cura del collo, il che è così importante anche se ce ne dimentichiamo sempre”.