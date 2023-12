La pelle grassa è un inestetismo che caratterizza la pelle di molti adolescenti e che, spesso li accompagna anche in età adulta. È possibile riconoscere la pelle grassa, perché si presenta spenta, lucida e oleosa nell’aspetto e, a ben guardare, spesso è accompagnata da una elevata presenza di puntini neri nella zona T del viso e sul mento, ma anche da lesioni acneiche e cicatrici lasciate proprio da questo tipo di inestetismo.

In tanti vivono questa peculiarità della loro pelle in maniera problematica, quasi come un complesso che non permette loro di sentirsi a loro agio in pubblico. In realtà, questa caratteristica è più diffusa di quanto si immagina, ma allo stesso tempo la ricerca nel campo della cosmetica ha fatto passi da gigante per individuare sempre nuove formule e prodotti in grado di riequilibrare la produzione di sebo tipica non solo di una certa fascia d’eta, ma di alcune tipologie di pelle in generale.

C’è chi sperimenta combinazioni nuove, volte ad asciugare e allo stesso tempo nutrire la pelle, come può essere in grado di fare un siero viso concentrato Niacinamide, Rame e Zinco, e chi si affida ancora alla buona vecchia argilla, per asciugare la pelle e chiudere i pori.

Qual è il modo migliore, comunque, di prendersi cura di una pelle grassa, per ridurre gli inestetismi, renderla più asciutta e luminosa anche senza l’intervento del trucco?

Rimedi contro la pelle grassa

Alla base di una pelle che si presenta grassa, oleosa e poco sana, di solito c’è un eccesso di sebo prodotto proprio dalle ghiandole sebacee localizzate nell’epidermide profonda. Un eccesso di produzione di questa sostanza, sulla pelle, può procurare gli inestetismi visti poc’anzi. Questa condizione, inoltre, può essere esacerbata anche da un’alimentazione scorretta o dall’impiego di alcuni specifici farmaci.

Conviene allora passare in rassegna alcuni accorgimenti e rimedi da mettere in campo per riequilibrare la produzione di sebo e fare in modo che l’effetto oleoso e lucido della pelle si attutisca, come anche gli inestetismi annessi e connessi.

Partire dall’alimentazione

Sposare un’alimentazione sana ed equilibrata è il primo aiuto concreto che si può offrire alla propria pelle. In tal senso è bene cercare sempre di preferire alimenti poco grassi, specie se di origine animale ed evitare di eccedere con alcol, zuccheri, cioccolata. Meglio optare per carni bianche, verdura, frutta, cereali e pesce, così da sfiammare e ridurre anche la naturale produzione di sebo della pelle.

Detergila in modo delicato

La detersione è un aspetto importante da tenere in considerazione per gestire al meglio la propria pelle grassa. Allo stesso tempo, però, non bisogna cadere nell’errore di sciacquarla spesso, riducendo eccessivamente lo strato di grasso presente naturalmente sulla pelle. Questo stimolerebbe ancora di più le ghiandole nella produzione di sebo.

Bisognerebbe preferire, al contrario, un’azione delicata, così da non aggredirla e irritarla ulteriormente. Se, poi, si soffre anche di acne, allora occorre cercare di preferire detergenti battericidi, così da ridurre la carica batterica presente sulla pelle.

Purifica la pelle

Quando una pelle è molto grassa è necessario effettuare una pulizia profonda per rimuovere tutte le impurità. Oltre a utilizzare i prodotti giusti, si può, in questo caso effettuare un lavoro di dilatazione dei pori, magari attraverso un getto di vapore, di acqua calda o asciugamani imbevuti di acqua calda, che serviranno da impacco sul viso, a cui far seguire un massaggio delicato con prodotti esfolianti.

In questo modo si potranno eliminare tutte le impurità presenti in profondità e assicurarsi una pulizia accurata. Per finire è bene applicare un tonico che consenta ai pori di richiudersi e impedire proprio il passaggio di quelle impurità che aumentano l’effetto opaco e possono dar vita alle lesioni tipiche della pelle grassa.