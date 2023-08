La sigaretta elettronica si intende un dispositivo che permette di inalare vapore, in genere aromatizzato e contenente quantità variabili di nicotina. Quali sono i rischi delle sigarette elettroniche senza nicotina?

Le sigarette elettroniche senza nicotina fanno male? I rischi

Le sigarette elettroniche, spesso abbreviate in e-cig, dall’inglese, sono scelte dai fumatori poiché la pratica di “svapare” fornisce non solo la nicotina di cui sente il bisogno l’organismo che ha sviluppato dipendenza, ma anche un’esperienza tattile, olfattiva e gustativa che richiama quella della sigaretta. Ma quali sono i rischi di fumare sigarette elettroniche senza nicotina?

Quando si parla di tabacco, sigarette elettroniche e dipendenza da nicotina, è importante considerare anche le opzioni a 0% di nicotina pensate per gli appassionati dello svapo.

Sul mercato sono già disponibili liquidi e sigarette elettroniche senza nicotina, rivolte a coloro che desiderano eliminare gradualmente l’assunzione e l’assuefazione da nicotina.

Con queste soluzioni è possibile mantenere il piacere dello svapo o anche solo la gestualità tipica del fumatore, che molti ritengono importante dal punto di vista psicologico. In questi casi, la scelta più salutare per continuare a svapare senza assumere nicotina sono i liquidi a percentuale zero di nicotina.

I vantaggi di svapare senza nicotina:

Generazione di grandi nuvole di vapore: senza la presenza di nicotina, è possibile utilizzare liquidi con una maggiore concentrazione di glicerina vegetale, l’ingrediente che permette di produrre nuvole di vapore più dense e scenografiche.

Aromi intensi: i liquidi senza nicotina garantiscono aromi più forti e autentici. La nicotina contenuta nei liquidi può alterare e attenuare il gusto percepito, mentre i liquidi a 0% di nicotina offrono un’esperienza aromatica davvero sensazionale.

Svapo morbido e piacevole: gli e-liquid nicotine free offrono un’esperienza di svapo morbida e delicata, la sensazione in bocca e nei polmoni durante il tiro è particolarmente apprezzata per la sua delicatezza.

Ma quali sono i rischi di fumare sigarette elettroniche senza nicotina? Il vapore di questi dispositivi privi di nicotina, sembra contenere sostanze meno dannose rispetto al fumo prodotto dalla sigaretta tradizionale durante la combustione del tabacco, ma non è sicuramente l’abitudine più salutare che una persona può avere.

Diversi studi hanno evidenziato la presenza di sostanze potenzialmente dannose per l’organismo all’interno del vapore generato dalle sigarette elettroniche.

Un esempio potrebbe essere il glicole propilenico, utilizzato da molti anni nei fumogeni impiegati nel mondo dello spettacolo come concerti pop e rappresentazioni teatrali. Questa sostanza è sicura, ma l’inalazione prolungata può portare ad irritazione delle vie aeree e tosse.

Inoltre il riscaldamento del glicole propilenico e della glicerina genera due sostanze (formaldeide e acetaldeide) che sono potenzialmente cancerogene a dosi elevate.

Anche i liquidi utilizzati per aromatizzare lo svapo contengono sostanze non completamente sicure. Un esempio è il diacetile, aroma molto utilizzato che viene considerato sicuro quando ingerito ma che è direttamente associato alla manifestazione di bronchiolite obliterante se inalato per lunghi periodi.

In definitiva possiamo dire che la e-cig è un ottimo metodo per smettere di fumare poiché è nettamente meno pericolosa della sigaretta tradizionale.

Nonostante tutto è preferibile evitare anche l’uso di quella elettronica per salvaguardare la propria salute.

Per i fumatori che scelgono le sigarette elettroniche in sostituzione a quelle “normali”, esistono molti liquidi elettronici venduti per il vaping che contengono nicotina, ma ce ne sono anche alcuni con un contenuto di nicotina trascurabile o nullo.

Molte persone ricorrono a questa opzione per ridurre o eliminare completamente le voglie causate da una precedente dipendenza dalle sigarette convenzionali contenenti nicotina.

L’uso di liquidi elettronici senza nicotina sembra abbastanza sicuro, ma i benefici di questa pratica sono ancora oggetto di dibattito. Il passaggio diretto al vaping senza nicotina potrebbe far sì che i fumatori che vogliono abbandonare l’abitudine e passare al vaping utilizzino molto più liquido del solito.

Questo è il risultato di uno sforzo per compensare il contenuto di nicotina delle sigarette fumate in precedenza. Per questi soggetti è anche probabile che l’assenza di nicotina negli e-liquid possa indurli a smettere di fumare grazie a un’esperienza simile. Tuttavia, è anche possibile che si verifichino sintomi di astinenza come mal di testa, depressione e ansia.