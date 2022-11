Skincare Barbara d’Urso: come si tiene giovane la presentatrice

Barbara d’Urso sembra non invecchiare mai. La presentatrice di Canale 5 batte ogni pregiudizio sugli anni che passano, infatti, nessuno direbbe che ha compiuto 65 anni. Come fa a essere sempre così raggiante e ad avere una pelle giovane, senza imperfezioni? Ecco la skincare di Barbara d’Urso.

Skincare di Barbara d’Urso, i segreti di bellezza

Stando a quanto fanno sapere i rumors, la skincare di Barbara d’Urso è piuttosto facile e veloce. La prima cura antietà è sicuramente la pulizia mattutina e serale di viso e collo con uno specifico latte cleaning, seguita da siero e crema idratante. E poi una maschera settimanale al viso, impacchi freddi per gli occhi stanchi e una minuziosa cura dei capelli che vanno asciugati tenendo a distanza il phone.

Barbara D’Urso presta particolare attenzione ai suoi capelli, a cui tiene moltissimo. Oltre a lavarli con cura, usa anche il cowash una volta a settimana. Quest’ultimo consiste nell’uso di balsamo e zucchero mescolati assieme, due elementi che rendono la chioma particolarmente luminosa e morbida.

La conduttrice campionessa di incassi del pomeriggio di Canale 5 sfoggia sempre un viso fresco e un’aria radiosa e raramente la vediamo con un make up diverso dal suo ‘nude look’.

Per il make-up Barbara D’Urso predilige un trucco molto naturale, composto da un fondotinta coprente quanto basta, sulle guance blush in tonalità pesca o albicocca, labbra naturalissime e polveri nei toni del marrone e del sabbia da sfumare sulle palpebre per dare profondità allo sguardo. E, ci tiene a precisarlo sempre: non è mai ricorsa a chirurgia estetica, ma è tutta al naturale come il suo make-up.

Barbara d’Urso: alimentazione e tanto sport

La regina di Canale 5 ha un aspetto invidiabile. Come fa per avere un fisico così tonico a 65 anni? Barbara d’Urso ci tiene a precisare che pratica un’ora e mezza al giorno di danza classica e pilates. La conduttrice ama svegliarsi presto e, alle 6:30 di mattina, inizia a seguire una lezione di danza classica, che le permette di mantenersi in forma e di fare attività fisica.

Per quanto riguarda l’alimentazione Barbara d’Urso ha dichiarato di mangiare tutto, tranne carne e latticini. Trasgredisce sui dolci e ama mangiare il cioccolato, ma usa farine integrali e ama la quinoa. Nella sua alimentazione sana privilegia frutta e verdura. Dà molta importanza alla prima colazione e la sua è leggera ma sostanziosa: centrifugato di frutta e verdura oppure una fetta di pane integrale e yogurt. L’importante è che nella sua alimentazione quotidiana ci sia sempre molta frutta.