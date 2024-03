Angelina Mango, giovane 22enne, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia” sta scalando le classifiche in Italia. Ecco la skincare routine della cantante del momento.

La skincare routine di Angelina Mango

Angelina Mango giovane cantante di 22 anni, originaria di Maratea e figlia d’arte del cantautore scomparso Mango e di Laura Valente ex voce dei Matia Bazar, è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Il suo brano vincitore “La noia” è ancora nelle top ten e passa continuamente in radio, infatti, è già disco d’oro. Prossima all’Eurovision Song Contest 2024 Angelina è amatissima dalla generazione Z che rappresenta a pieno e non solo per la sua voce ma per il modo in cui affronta il palco, con tutta l’energia possibile e con movimenti del corpo che dimostrano il suo passato nella danza.

Infatti, Angelina prima di buttarsi al 100% nella musica ha praticato danza per 10 anni, da classica a moderna, e ancora oggi resta la sua seconda passione. La giovane ha fatto sì che il canto si unisse alla danza e che la sua performance fosse più completa e energica. Ma come fa la cantante del momento, a 22 anni, a mostrarsi sempre super glamour, con una pelle quasi “perfetta”, anche sotto le luci dei riflettori? Angelina ha rivelato alcuni dei suoi segreti di bellezza e di skincare che ha imparato proprio dai make up artist ed esperti della pelle, anche durante la settimana di Sanremo 2024.

La voce de “La noia” e di “Voglia di vivere”, tra i suoi brani più celebri e suonati in Italia, a ottobre ha incendiato i palchi dei club di tutta Italia portando le sue “Che t’o dico a fà” e “Ci pensiamo domani” di fronte a migliaia di persone. Per il tour la cantante potentina ha preparato nel modo più giusto la sua pelle così come vale per il trucco. Il rapporto di Angelina con il make-up è funzionale alle sue esibizioni, “non penso di essere molto brava a truccarmi, ho solo capito quello che funziona per me”, dice Mango.

La skincare di Angelina è mirata a reggere il make-up: deve essere resistente a tutto, sudore, lacrime ed essere sempre ben visibile. La sua skincare routine è essenziale ma efficace: Angelina inizia con uno spray tonico su tutto il viso, per idratare e preparare la pelle agli altri prodotti.

Poi la cantante di “Che t’o dico a fa” passa all’applicazione di un siero per pelle mista a base di acidi AHA-BHA, dall’azione esfoliante perché tende a preferire una sensazione asciutta sul viso, soprattutto se applica molto make-up, come nel caso del trucco da tour. Angelina salta il passaggio della crema idratante appunto per evitare l’effetto troppo luminoso sul viso, ma non rinuncia alla crema contorno occhi.

Infine non rinuncia al primer, il primo step a metà tra trucco e skincare, che applica sempre per avere massima aderenza dei prodotti che andrà poi a mettere sulla pelle. Un prodotto di cui ora non può più fare a meno è il balsamo labbra, un burrocacao a cui non rinuncia nemmeno un giorno.

Angelina Mango e la sua skincare routine: beauty steps

Angelina Mango giovane cantante e già vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”, a 22 anni sta conoscendo il successo non solo in Italia ma anche all’estero, seguendo le orme dei suoi genitori Mango e Laura Valente. Anche suo fratello Filippo, infatti, è un cantante e produttore. L’artista potentina, ex vincitrice di “Amici” 2022-2023, ha ricevuto anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Per lei, un Festival indimenticabile.

Abbiamo anticipato come Angelina cura la sua pelle a tendenza mista e dunque la skincare routine punta a minimizzare la lucidità della pelle. La skincare di Angelina segue pochi ma efficaci passaggi di bellezza. Per Sanremo ha applicato un gel che mantiene la pelle idratata a lungo, fino a 100 ore, grazie a una speciale tecnologia che stimola la pelle in profondità. L’effetto è un viso più tonico ma anche molto rimpolpato e luminoso.

Una crema perfetta anche per chi ha la pelle mista o grassa, che tende a concentrarsi sul tenere sotto controllo sebo e lucidità non trascurando invece l’idratazione. Per riprodurre il make up di Angelina il segreto è di mescolare alla crema gel qualche goccia di primer illuminante.