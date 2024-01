E’ tutto pronto per Sanremo 2024 che andrà in onda da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio. Ma cosa mangiano i cantanti in gara prima di salire sul palco? Ecco la dieta.

Sanremo 2024, la dieta dei cantanti in gara: cosa mangiano?

Manca pochissimo a Sanremo 2024, la kermesse musicale più attesa dagli italiani e la più longeva in Italia. Quest’anno saliranno sul palco dell’Ariston 30 artisti, dal 6 al 10 febbraio con la conduzione per il quinto anno consecutivo di Amadeus. Ogni serata, poi, si alterneranno dei co-conduttori. I big in gara, con l’aggiunta di tre cantanti da Sanremo Giovani, già mesi prima iniziano a seguire un programma alimentare e allenamenti mirati per essere al meglio sul palco.

I cantanti, infatti, sanno quanto sia importante l’alimentazione per preservare corde vocali e ottenere prestazioni fisiche migliori. Per questo seguono i consigli degli esperti di nutrizione. Un’altra cosa importante è il timing dei pasti, ovvero, per i cantanti, rispettare i tempi giusti rispetto all’esibizione. La dieta dei cantanti in gara a Sanremo consiste in pochi grassi, tanti liquidi caldi e a temperatura ambiente, niente caffè e bibite zuccherate e gassate, molta frutta e verdura, carboidrati semplici.

Durante le prove si può anche “sgarrare”, ma a ridosso della performance si potrebbe fare un pasto alle 16 con pasta in bianco, frutta, acqua e poi un leggero spuntino due ore prima dello show.

Nella dieta dei cantanti via libera a frutta e verdura, come carote, zucca, patate dolci, ricchi di betacarotene e acqua, un toccasana per le mucose oro-faringee. Attenzione, invece, ai cibi che possono causare acidità di stomaco e, di conseguenza, influire sulla voce, come gli agrumi e i pomodori. L’acqua è preferibile naturale e a temperatura ambiente, soprattutto prima dell’esibizione per non provocare danni allo stomaco.

Da evitare anche le bibite frizzanti, acqua compresa, poiché l’anidride carbonica contenuta potrebbe irritare le corde vocali, causare raucedine o, peggio, reflusso gastroesofageo. Meglio evitare caffè e tè, perché seccano la gola. Attenzione, infine, ai cibi che seccano la gola o producono muco in eccesso, come l’alcool, che irrita e asciuga, i cibi eccessivamente salati, che disidratano le mucose e le corde vocali.

Vietati anche cibi grassi ed elaborati come fritti, pietanze piccanti o eccessivamente speziate, affettati e carne trasformata, ma anche il cioccolato, che potrebbe attivare o peggiorare il reflusso gastroesofageo, diventando nemico della voce.

Sanremo 2024: cosa mangiano i cantanti in gara?

Per Sanremo 2024 i cantanti in gara, 30 in tutto, che si altereranno sul palco dell’Ariston seguono una dieta specifica molti mesi prima, così come i conduttori, per esibirsi al meglio e potenziare le prestazioni. Non solo. L’alimentazione specifica per le corde vocali fa sì che i cantanti non vadano incontro a problematiche che potrebbero compromettere la voce. Ecco il menù tipo per i cantanti in gara a Sanremo 2024:

Colazione: tisana all’erisimo e timo con un cucchiaio di miele + 2 fette biscottate con marmellata (no agrumi); Spuntino metà mattina: 1 mela + una manciata di mandorle;

Pranzo: fusilli con zucchine (meglio preferire la pasta corta perché si digerisce più velocemente); Spuntino metà pomeriggio: finocchio, sedano o carote; Cena: Pesce al forno con contorno di verdure e patate al vapore, senza aromi.

Come detto dagli esperti, l’ideale è mangiare almeno due ore prima dell’esibizione preferendo un piatto a base di carboidrati ad uno a base di carne, poiché la digestione proteica è più lenta. Da evitare sempre e comunque anche cibi eccessivamente salati, che potrebbero causare la disidratazione delle mucose e delle corde vocali. Anche il latte e i suoi derivati perché la caseina ispessisce il catarro.