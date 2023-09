Cara Delevingne, supermodella e attrice britannica, ha incominciato la sua carriera a 17 anni, diventando negli anni un’icona del fashion. In cosa consiste la sua skincare routine? Ecco svelati i trucchetti per la sua pelle perfetta.

La skincare routine di Cara Delevingne: i segreti della sua pelle perfetta

Cara Delevingne, top model britannica e attrice, ha scalato il successo fino a esser scelta dai brand di moda più ambiti. Dall’età di 17 anni nel mondo della moda, Cara divenne il volto di Burberry primavera/estate 2012 accanto all’attore Eddie Redmayne. La Delevingne è anche apparsa in campagne pubblicitarie per altri marchi come H&M, Blumarine, Zara e Chanel.

La sua personalità giocosa, combinata con la volontà di parlare apertamente di questioni sociali, dalla sessualità alla depressione e alle molestie, continua a rivelare una giovane donna padrona di sé e saggia più della sua età. Cara, infatti, ha solo 31 anni ma ha già vissuto tantissime esperienze da adulta. Ma qual è l’idea di bellezza di Delevingne? “Felicità, fiducia, individualità”, afferma la modella, aggiungendo che si sente più bella quando è circondata dalle persone che ama.

Ma qual è la sua skincare routine per una pelle perfetta? La maggior parte della sua routine di bellezza è determinata dal tipo di lavoro che svolge quel giorno. “Se sono sul set, di solito mi concentro sulla pulizia e sull’idratazione, poiché devo truccarmi molto”, ha confessato Cara. Se invece è in tournée stampa, la maggior parte del suo regime di bellezza è curata dal suo team glam di fiducia. Nei suoi giorni liberi, la skincare è molto minimal ma comunque importante.

Dato che prende spesso l’aereo, la Delevingne pensa sempre a come mantenere la sua pelle sana e idratata. Il suo consiglio di bellezza per la pelle perfetta è di mescolare la crema Dior Capture Youth Age-Delay Advanced, di cui è stata ambassador, con uno dei cinque sieri Dior, a seconda delle tue esigenze quotidiane. Cosa consiglia alle altre giovani donne?

“Credo che la bellezza venga da dentro, quindi consiglierei alle giovani donne di prendersi cura della propria mente tanto quanto si prendono cura del proprio viso e della propria pelle”.

Cara Delevingne svela la skincare routine: beauty tips

Cara Delevingne, famosa per le sue sopracciglia folte, che quasi da sola ha lanciato una rivoluzione della bellezza e dell’industria nel 2011, la modella britannica di 31 anni non ha mai evitato di usare il suo status per affrontare gli standard di bellezza della società.

La Delevingne ammira le donne forti, come lei, che non hanno paura di fare scelte coraggiose: Jennifer Lawrence, Emma Thompson, Reese Witherspoon, Meryl Streep sono tutte le donne a cui si ispira e che apprezza nel profondo.

Cara ha anche rivelato cosa pensa dell’invecchiamento, dicendo che le donne dovrebbero accettarlo come una cosa positiva: fa parte della vita, non è qualcosa da combattere, ma da abbracciare, pensa la Delevingne.

La modella ha preso una pausa dalle passerelle nel 2015 perché si sentiva vuota e infelice con il suo aspetto, il che l’ha portata a ogni tipo di stress, tra cui anche una brutta psoriasi. Ora, avere fiducia in sé è il suo obiettivo più grande. “A volte è così difficile lavarmi la faccia e idratare la pelle mattina e sera. Ma cerco di farlo il più possibile. È importante farlo per se stesse”.