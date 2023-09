Julianne Moore, attrice e scrittrice statunitense con cittadinanza britannica, ha svelato la sua skincare routine. Una delle più amate di Hollywood, 62 anni, è più in forma che mai. Ecco i suoi beauty secrets.

Julianne Moore svela la sua skincare routine: tutti i beauty secrets dell’attrice

Julianne Moore, scrittrice e soprattutto attrice tra le più pagate e amate di Hollywood, ha conquistato un premio Oscar e in Still Alice si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico. La splendida 62enne sposata con il regista Bart Freundlich, conosciuto nel 1996 sul set de I segreti del cuore, ha due figli: Caleb e Liv.

Ma come si tiene in forma e riesce ad avere una pelle perfetta? L’attrice, super impegnata tra set e vita privata, viaggia molto, quindi dice di aver bisogno di prodotti pratici che può portare ovunque. Come detergente viso usa il classico Cetaphil: funziona sempre, per rimuoverlo usa delle salviette esfolianti chiamate Sassa Washy.

“La verità è che la mia skin routine è diventata via via più complessa invecchiando. Dopo la detersione applico sulle rughe del viso Elastine, siero correttore di Biologique Recherche”, ha confessato l’attrice statunitense.

La skincare di Julianne Moore continua applicando una volta al giorno 5 gocce di Pro Heal, un siero alla vitamina C. A seguire, la crema antiossidante di Environ mentre solo sul collo la Moore applica la crema rassodante Revision Skincare Nectifirm Advanced. E ancora l’attrice di Hollywood si focalizza sul contorno occhi, punto debole di molte donne, in cui utilizza la crema di Hourglass chiamata Equilibrium.

Julianne Moore e la skincare routine: segreti di bellezza

Julianne Moore, tra le attrici di Hollywood più amate e pagate della sua generazione, è apparsa alle fashion week più in forma che mai con un viso raggiante e il suo splendido sorriso. La 62enne con la pelle da ventenne dedica molto tempo alla cura della pelle e alla skincare, con il passare degli anni. Oltre i trucchi beauty già svelati, Julianne usa sempre la protezione solare.

“Mia madre aveva la pelle chiarissima ed era sempre in ansia che mi potessi scottare al sole: ho imparato presto che la protezione solare era per me fondamentale e oggi lo ripeto a mia volta a mia figlia”, ha confessato l’attrice.

Per quanto riguarda il make-up, all’attrice americana non piace molto coprire la pelle con trucchi pesanti, per questo lascia vedere le sue lentiggini e anche il colore chiaro della carnagione. Infine, sulle sue guance e labbra dà un tocco di colore rosato grazie a due pigmenti di blush multiuso.