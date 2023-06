Lily Rose Depp, figlia del celebre Johnny Depp, è una modella e attrice esordiente. La giovane ha una pelle perfetta e un fisico da far invidia alle sue colleghe. Ecco la beauty routine di Lily Rose Depp.

La beauty routine di Lily Rose Depp: trucchetti e segreti per una pelle al top

Lily Rose Depp, 24 anni, modella e attrice conosciuta per essere la figlia del celebre divo Johnny Depp, segue una beauty routine ad hoc per la sua pelle perfetta. Quali sono i segreti e i trucchetti della star per una pelle al top?

Il suo fascino risiede nella sua mistica, con l’unico accesso al bambino nepo prevalentemente attraverso le sue apparizioni sullo schermo, campagne di alta moda, copertine di riviste patinate o il suo account Instagram raramente utilizzato ma invidiabile.

Intanto la giovane si è fatta un nome nel settore della bellezza grazie alla sua estetica del trucco anni ’90, un metodo collaudato da cui Lily Rose raramente si discosta. In effetti, questo look di bellezza ha attirato l’attenzione di colleghi esperti di stile e social media allo stesso modo, con l’hashtag trucco #LilyRoseDepp che ha attirato oltre 26,5 milioni di visualizzazioni (e oltre) su TikTok. Ma qual è la sua beauty routine?

L’SPF è estremamente importante e sicuramente è un prodotto che ricorda di applicare ogni giorno e in ogni stagione. E poi ovviamente ci sono i suoi prodotti essenziali per la cura della pelle, ma per quanto riguarda la bellezza, “Direi che i miei must have sono il profumo, la matita per le labbra, il rossetto, l’ eyeliner e il correttore. E una spazzola per capelli!”, ha confessato Lily Rose.

“Il miglior consiglio di bellezza che abbia mai ricevuto è probabilmente solo per assicurarmi di prendermi sempre cura della mia pelle. Ma per quanto riguarda il trucco, direi che è solo per divertirci e fare qualsiasi cosa ti faccia sentire al meglio. Anche quel trucco è così versatile; puoi usare il fard come ombretto, il rossetto come fard, l’eyeliner come ombretto”, ha raccontato l’attrice.

Negli ultimi anni, Lily Rose Depp è diventata una delle icone di stile preferite della Gen Z. Il suo fascino è aumentato solo con TikTok: è un appuntamento fisso di moodboard in stile “coquette”.

In vista del suo nuovo programma della HBO The Idol, il suo trucco caratteristico – pelle luminosa, labbra nude e eye-liner inteso – ha preso d’assalto il social con un tutorial che ha ottenuto 3,2 milioni di visualizzazioni e gli utenti seguono ossessivamente giù la sua tonalità di rossetto sulla base di schermate.

La beauty routine di Lily Rose Depp: segreti di bellezza

Nella sua beauty routine, a Lily Rose piace notoriamente applicare il rossetto e la matita per le labbra sempre. Sia a un evento, sul set che nella quotidianità. Tuttavia, la modella usa quasi sempre la stessa formula:

“Labbra nude, con una matita per le labbra leggermente più scura aggiungono alla forma pungente delle sue labbra”, dice la sua make up artist.

E, infine un buon colore per emulare il look sarebbe la matita per labbra Chanel Le Crayon Lèvres Longwear in 156 Beige Naturel e il colore che ha usato l’ultima volta era Rouge Coco in 402 Adrienne. “Penso che le piacerebbe anche il Rouge Allure L’Extrait in 812 perché è un nude color pesca”, ha aggiunto.