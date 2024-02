Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, modella e influencer genovese, cura attentamente la sua pelle radiosa, favorita dalla giovane età. Ecco come combatte le imperfezioni con la skincare routine.

La skincare routine di Carolina Stramare

Carolina Stramare, 25enne nota per aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 2019, da allora ha iniziato la sua carriera come influencer beauty, concorrente di reality show come Pechino Express e modella per importanti brand. Nata a Genova, vive a Vigevano, Carolina è ammirata per la sua bellezza naturale, volto semplice acqua e sapone, merito di tanta cura e attenzione alla pelle.

“Quando parlo di bellezza non mi riferisco solo a quella estetica. Una donna bella, per me, lo è quando è anche elegante, raffinata, fine”, dice l’influencer. E, cosa fondamentale, deve avere anche dei principi. Anche la sua skincare routine è semplice, di mattina di sera.

Prima di coricarsi l’ex Miss Italia mette sempre la crema, ma prima deterge la pelle con un dischetto di cotone imbevuto di acqua di rose. Quando invece deve truccarsi Carolina cerca di evitare il più possibile il fondotinta, “a meno che non debba fare foto, ma il correttore e il mascara sono un must”. Il suo must: la sera si strucca sempre prima di andare a dormire.

L’ex Miss Italia 2019 e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express con la coppia “Le Mediterranee” è attivissima sui social dove ha anche da poco svelato la sua nuova fiamma, il calciatore del Torino Pietro Pellegri. Carolina, come detto, condivide spesso la sua vita sui social a partire dalla routine e dai segreti di bellezza. Pochi passaggi ma ben studiati per la sua pelle e soprattutto per prevenire le imperfezioni, tipiche della sua giovane età.

Carolina Stramare e la skincare routine: beauty secrets

Carolina Stramare oggi influencer di bellezza e di moda, è conosciuta per aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2019, aggiudicandosi il titolo di più bella d’Italia. Carolina è diventata anche la nuova testimonial dei saloni Cotril nel 2023, a implementazione di un percorso che, da anni, rende la donna fulcro della filosofia del brand, sempre più saldamente posizionato nel segmento luxury.

La sua passione per il beauty infatti l’ha portata ad avvicinarsi al mondo dell’haircare, entrando in contatto con Cotril già diversi anni fa, complici i suoi bellissimi capelli, per diventarne oggi volto ufficiale per il 2023.

Amata sui social per la sua semplicità, Carolina rivela come fa ad avere una pelle cosi luminosa e apparentemente perfetta: il segreto? Nella sua skincare non può mancare mai una buona crema idratante e poi, mai uscire senza protezione solare anche in inverno.