Dieta di Amadeus: come si mantiene in forma il conduttore

Il Festival di Sanremo sta per aprire i battenti con cantanti, artisti e anche conduttore pronti a presentare. Per questi giorni è bene arrivare all’appuntamento nella giusta forma fisica come dimostra anche Amadeus. Nei paragrafi sotto scopriamo la dieta di Amadeus e cosa mangia il conduttore per essere in forma considerando i tanti impegni.

Dieta di Amadeus

Si sta preparando per condurre le cinque serate del Festival di Sanremo che parte oggi martedì 6 febbraio, ma Amadeus dimostra, nonostante il tempo, una discreta forma fisica che lo aiuta a reggere i ritmi, ma anche a mantenere un buono stato di salute. Da poco ha compiuto 60 anni e la dieta di Amadeus lo aiuta a stare in forma nel modo giusto.

Infatti, segue un regime molto equilibrato e rigido .Un programma alimentare che possono seguire tutti quanti per migliorare il proprio fisico. Un regime alquanto particolare che, unito a un allenamento regolare, lo aiuta ad affrontare non solo la kermesse canora, ma anche gli altri impegni televisivi che lo vedono protagonista.

Non essendo un buongustaio, come spesso ha affermato, questo lo aiuta molto a mantenere un buon fisico e quindi non eccedere durante i pasti. La dieta di Amadeus è molto sana ed equilibrata,, dovuta anche a un problema che il conduttore ha avuto intorno ai 7 anni a causa di una malattia che lo ha colpito.

Il periodo trascorso in ospedale ha condizionato, non solo la sua vita, ma anche le sue abitudini, tra cui appunto l’alimentazione. Da quel momento, infatti, tiene a una alimentazione sana e senza condimenti, infatti non vi è mai sale nei cibi che consuma, oltre a una serie di altre regole che sicuramente lo aiutano.

Dieta di Amadeus: programma

Nella dieta di Amadeus ci sono alcune regole da seguire per tenersi nella giusta forma e continuare ad avere un fisico discreto, nonostante il passare del tempo. Oltre a consumare piatti senza sale, ha anche rinunciato ad alcuni cibi come per esempio la carne rossa e il pane. Inoltre, non essendo buongustaio, non ama i cibi eccessivamente elaborati.

Non mescola i cibi, quindi non ama variare. Nonostante queste regole, vi è un piatto a cui però non riesce a rinunciare. Si tratta della pasta, un piatto che ama mangiare ogni giorno. In questo caso, ci sono delle regole e dei punti da seguire. Amadeus preferisce infatti consumare questo alimento non molto condito e non troppo cotto.

Nella dieta di Amadeus la pasta è l’elemento principale e la consuma con un sugo di pomodoro molto leggero. La pasta al pomodoro insieme al pollo al curry con il riso è il suo piatto preferito ed è anche uno dei cibi presenti nel suo programma alimentare. Durante la settimana della kermesse di Sanremo, consuma anche una pasta al pesto, sebbene non sia un condimento molto leggero.

Per quanto riguarda la colazione, si concede un cornetto rigorosamente integrale accompagnato da un cappuccino dolcificato con del miele insieme anche a dello yogurt con il miele e dei cereali integrali insieme a della granola. Un pasto molto leggero, ma energico per le tante cose che deve fare, non solo a Sanremo.

Dieta di Amadeus: rimedio naturale

