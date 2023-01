Come nascondere capelli sporchi: 5 trucchetti

Non abbiamo avuto tempo e voglia di lavare i capelli e sono sporchi? Ecco come fare per nascondere i capelli sporchi e lavarli in seguito. Esistono diversi metodi per riuscirci, in questo articolo vediamo 5 trucchetti di bellezza.

Nascondere i capelli sporchi: 5 trucchetti

Capita a tutte di trovarsi a dover affrontare una lunga giornata di lavoro o studio con i capelli sporchi. Ecco come fare per nascondere che abbiamo i capelli sporchi, con 5 trucchetti di bellezza.

Shampoo a secco

La prima risposta, più semplice e ovvia, ai capelli sporchi è lo shampoo a secco che si conferma il miglior rimedio istantaneo per dare alla nostra chioma un po’ di volume e freschezza.

Lacca per un extra volume

Quando i nostri capelli sporchi sono piatti e appesantiti, possiamo conferire loro un po’ di volume con un semplice trucco: creiamo una mezza coda “anni Sessanta” fissandola con una molletta, poi vaporizziamo un po’ di lacca e lasciamo in posa mentre ci vestiamo.

Una volta tolta la mollettina, le radici avranno guadagnato un po’ di volume.

Cambiare lato della riga

Forse il rimedio più semplice e veloce di tutti in caso di capelli sporchi: cambiare il lato della riga. Se abitualmente portiamo la riga centrale, portiamo tutti i capelli da un lato, mentre se già la portiamo laterale, portiamola dal lato opposto. Per un risultato migliore, spruzziamo un po’ di shampoo secco per fissare la nuova riga e creare volume.

Il cappello

In inverno possiamo sfruttare il freddo come alleato per nascondere i capelli sporchi. Come? Indossando il nostro cappello preferito! L’importante è sceglierne uno che si abbini anche al maglione che indossiamo sotto al cappotto, così starà bene anche indossato negli spazi chiusi.

Il semiraccolto

L’half bun è un’acconciatura super trendy e comoda, soprattutto quando hai i capelli sciolti e vuoi legarli. Basta creare un mini chignon molto alto e dall’effetto un po’ spettinato, prendendo solo le ciocche superiori della chioma.