La skincare routine di Kate Winslet

Kate Winslet celebre attrice e produttrice britannica, ottenne la sua prima candidatura all’Oscar a vent’anni, per la sua interpretazione in Ragione e sentimento ma è nel 1997 che raggiunse l’apice della popolarità grazie al ruolo di protagonista nel colossal Titanic (1997), che all’epoca divenne il film di maggior successo commerciale di tutti i tempi.

Winslet ha preso parte a tanti film di successo come nei film Iris (2001), Se mi lasci ti cancello (2004), Neverland (2004), Little Children (2006), Wonder Wheel (2017) e nelle serie televisive Mildred Pierce (2011) e Omicidio a Easttown (2021). Nella sua carriera la celebre attrice ha ricevuto sette candidature agli Oscar, aggiudicandosi il riconoscimento come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader (2008); cinque Golden Globe, cinque Premi BAFTA, quattro Screen Actors Guild Awards, due Critics Choice Awards e un Premio César. Ultimo film in cui ha preso parte è Avatar – La via dell’acqua, sequel di Avatar e sempre diretto da James Cameron.

Avendo vinto anche un Grammy Award e due Premi Emmy, Kate Winslet è annoverata fra i pochi artisti che hanno conseguito almeno tre dei quattro maggiori riconoscimenti statunitensi nell’ambito dello spettacolo. Icona del cinema e di bellezza, Kate Winslet ispira tante donne anche grazie alle diverse missioni umanitarie. Ma quali sono i segreti della sua skincare routine per una pelle al top, a 48 anni? Testimonial dell’azienda cosmetica francese Lancôme, mamma di tre figli, Winslet appare in forma smagliante.

Nei giorni in cui non lavora, Kate Winslet ama svegliarsi presto la mattina, alle 6:30, e iniziare la giornata bevendo il tè dello Yorkshire. Uno dei suoi primi gesti di skincare è lavarsi il viso con acqua molto fredda. “Mi lavo sempre il viso con acqua molto fredda e una salvietta”. Poi, applica una buona crema idratante. A Winslet non piace truccarsi durante il giorno quando non lavora o quando non ha un evento a cui andare. “Mi piace davvero sentire che la mia pelle può respirare”, dice l’attrice. Quando si tratta di lavarsi i capelli, lo fa a giorni alterni.

La bellissima attrice rimuove sempre il trucco con una salvietta calda o sotto la doccia, anche se ne ha solo una piccola quantità. Idrata la pelle, ma non usa la crema per gli occhi a meno che il tempo non cambi, e sente il bisogno di applicare un po’ di idratazione extra. “L’ultima cosa che faccio è accendere il telefono in modalità aereo”.

Kate Winslet e la skincare routine: beauty secrets

Kate Winslet una delle attrici britanniche più amate e apprezzate nel mondo del cinema americano, ha rivelato come si prende cura del suo viso sempre luminoso e senza imperfezioni, anche al naturale. Quando la star del cinema si prepara per un evento, elimina due cose importanti dalla sua dieta: "Cerco di stare lontana dal sale e metto insieme qualche frullato verde", racconta Kate. Eliminarli le rende la carnagione più sana.

Tuttavia, i suoi due consigli di bellezza più importanti sono il sonno e il bere tanta acqua. L’attrice ricorda quanto il sonno e la salute giochino un ruolo importante per avere un aspetto fresco e riposato. Mentre il suo primo consiglio è bere tanta acqua, la pelle così sarà sorprendentemente favolosa.