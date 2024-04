Michael B. Jordan attore, regista e produttore cinematografico, è uno dei più noti e richiesti di Hollywood. Conosciuto per i suoi ruoli al cinema come nel film spin-off di Rocky, rivela la sua skincare routine di lusso.

La skincare routine di Michael B. Jordan

Michael B. Jordan da attore a regista e produttore di film, è un artista a 360 gradi, tra i più famosi di Hollywood. Tra gli uomini ritenuti più sexy della sua generazione, il 37enne dal fisico muscoloso e super in forma, è amatissimo per i suoi ruoli d’azione tanto da essere ribattezzato da alcuni critici “il nuovo Denzel Washington”. A 37 anni B. Jordan ha già alle spalle una solida carriera da attore televisivo e cinematografico, iniziata a soli 12 anni partecipando a serie tv di successo come Cosby e I Soprano.

Nel 2012 la star del cinema è nel cast del film di guerra Red Tails diretto da Anthony Hemingway e prodotto da George Lucas; il 2015 è l’anno del debutto nei cinecomics con I Fantastici 4, in cui veste i panni di Johnny Storm, la torcia umana.

Sempre nel 2015 Jordan ottiene il plauso della critica per la sua interpretazione di Adonis, il figlio del pugile Apollo Creed, nello spin-off di Rocky Creed-Nato per combattere, al fianco di Sylvester Stallone, prendendo parte all’intera saga e sottoponendosi a un rigido allenamento fisico. Ma come si prende cura oggi del suo aspetto, non solo fisico ma anche del viso? L’attore e produttore svela la sua skincare quotidiana.

Come tutte le celebrità, Michael B. Jordan riceve un piccolo aiuto dai professionisti incaricati di assicurarsi che sia pronto e perfetto per la telecamera. La star di Black Panther prima di uscire sul tappeto rosso, segue questa skincare di lusso fatta di: Le Lift La Crème Main, una crema per le mani, crema rivitalizzante per il viso, una crema per il corpo da $305 chiamata Sublimage La Crème Corps et Décolleté e infine un balsamo per il viso Sublimage Le Baume, anti-età, anche questo molto caro. L’attore utilizza entrambi i prodotti come passaggio finale di una routine di cura della pelle, dopo la detersione, preparando la pelle con lozioni e sieri.

Il bel attore ha usato anche un’altra crema idratante fondamentale: la Rich Revitalizing Cream, formulata con estratto di camelia rossa, olio di camelia rossa e ceramidi dalle proprietà antietà e antirughe, nonché protegge dagli agenti inquinanti e dal freddo. Con tutti questi prodotti che idratano e levigano la pelle di Jordan, non sorprende che la sua pelle sia assolutamente splendente e sana.

Michael B. Jordan e la sua skincare: routine di bellezza

Attore, produttore e regista, Michael B. Jordan è un nome molto gettonato a Hollywood e conosciuto a livello mondiale. Protagonista di numerose serie tv, prima, e poi al cinema con diversi successi come Creed la saga e I Fantastici 4, il 37enne già nominato da People nel 2021 l’uomo più sexy del mondo non poteva non seguire una complicata skincare.

L’attore e regista aveva dichiarato di preferire un regime di bellezza a bassa manutenzione, dedicandosi giusto quanto basta all’idratazione e a profumarsi con dell’acqua di colonia, niente di più. Della sua pelle compatta e glowy se n’è però presa cura la sua ormai ex fidanzata Lori Harvey, modella e imprenditrice nel settore beauty che in più di un’occasione aveva raccontato di averlo introdotto, come spesso accade nelle coppie, al favoloso mondo di creme e sieri, facendogli scoprire le gioie della vitamina C e dei trattamenti.

Il villain di Black Panther, dunque, proprio grazie alla sua ex si è addentrato nella skincare più dettagliata e anche complessa per una pelle al top, come mostra ancora oggi in ogni occasione.