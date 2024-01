Rachel Brosnahan attrice statunitense nota per il ruolo nella pluripremiata serie “La fantastica signora Maisel”, ha condiviso la sua skincare routine.

La skincare routine di Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan, attrice statunitense, 33 anni, è famosa per aver interpretato il ruolo di protagonista nella serie “La fantastica signora Maisel”. E’ grazie a questa serie che Rachel è diventata una star di Hollywood dopo anni e anni di gavetta. L’amore per la recitazione non le ha proibito di dedicarsi anche ad altre passioni, tutte sportive: faceva parte anche delle squadre di wrestling e lacrosse del suo liceo. Non solo: ha anche la certificazione di istruttrice di snowboard.

La prima stagione de La fantastica signora Maisel è stata osannata dalla critica, così come la sua interpretazione per cui ha vinto il suo secondo Golden Globe. Rachel ha condiviso la sua skincare routine a 33 anni: una routine semplice e con prodotti economici uniti ad alcuni più costosi.

L’attrice dice di avere una pelle molto sensibile quindi molti dei suoi prodotti sono specificatamente formulati per essere delicati, incluso il suo detergente preferito, che è della farmacia. “Uso questo detergente Cetaphil da quando avevo sedici anni”, dice Brosnahan.

La star americana prepara la pelle prima del make up, la Brosnahan picchietta delicatamente un po’ di gel per il contorno occhi e poi “coccola” la sua pelle anche con l’illuminante Caudalie Vinoperfect Radiance Serum. Naturalmente, avendo una pelle chiara Rachel non può fare a meno della protezione solare. Per cui opta per Coola Sun Silk Drops, un SPF formulato come un siero leggero da stendere facilmente e non appiccicoso.

Rachel Brosnahan e la skincare routine dell’attrice

Della sua skincare routine Rachel dice che dato che si trucca tanto sul set ogni giorno, quando è a casa cerca solo di prendersi cura della pelle, al mattino e alla sera. Un trucchetto di Rachel è che eliminare l’acqua a volte mantiene la sua pelle elastica e idratata, quindi non sempre si sciacqua il viso per prima cosa.

Infine un paio di volte a settimana, Rachel usa la maschera Euphoria di Joanna Vargas: è super, super idratante e calmante, “oppure userò una maschera in tessuto SK-II”.