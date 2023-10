Lily Collins attrice e modella britannica, con cittadinanza statunitense, è protagonista della fortunata serie Emily in Paris. Ma come fa ad avere una pelle pazzesca la talentuosa e bellissima 34enne? Ecco la sua skincare routine da urlo.

Lily Collins svela la sua skincare routine da urlo per una pelle pazzesca

Lily Collins, attrice e modella figlia del celebre musicista Phil Collins e della sua seconda moglie, Jill Tavelman, ha iniziato a recitare da giovanissima. Dopo anni di giornalismo, invece, è stata scelta come modella prima di intraprendere la carriera da attrice. Il suo grande esordio è nel film Biancaneve, poi Lily regista come protagonista di Scrivimi ancora, adattamento dell’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Da diversi anni invece è protagonista nella serie “Emily in Paris” su Netflix che ha conquistato il successo mondiale.

Ma la Collins, 34 anni, è nota non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza indiscussa che l’ha resa un’icona della moda, scelta da tantissimi brand importanti, ecco cosa ha rivelato Lily della sua skincare routine da urlo. Lily Collins, nella sua beauty routine, ha coinvolto anche il marito Charlie McDowell. Proprio lui, infatti, ha condiviso sui social una carrellata di immagini nei loro momenti di “spa fai da te”, con tanto di maschera viso in primo piano.

Maschera a idratazione profonda, assicura Charlie McDowell su Instagram. “Sicuro che non fosse anti-rughe o anti-età?” ha ironizzato Lily Collins. Le foto buffe della coppia con maschera viso in tessuto in primo piano sono state molto apprezzate dai follower. La skincare routine della Collins prosegue al meglio. Ambasciatrice di Lancôme, Lily condivide i suoi segreti per quella gioia di vivere e la sua filosofia di positività.

L’attrice e modella britannico-americana ha detto che le piace prendersi cura della sua pelle al top. Prima di tutto toglie il trucco alla fine della giornata, lascia respirare la pelle e ricomincia da capo il giorno successivo. “E’ proprio una bella sensazione svegliarsi freschi e idratati”, ha detto la Collins. Quindi lei si strucca sempre e utilizza lo struccante Lancôme Bi-Facil. Poi aggiunge un tonico o un siero, come il siero Advanced Génifique, o magari una maschera quando vuole approfondire. Infine, una crema notte idratante Hydra Zen prima di andare a letto.

Lily Collins e la skincare routine: segreti di bellezza

Lily Collins, figlia del celebre musicista Phil Collins, ha rivelato ai suoi milioni di follower i suoi segreti di bellezza per avere una pelle perfetta come la sua. Oltre la skincare routine rivelata prima, Lily aggiunge un siero illuminante e adora la maschera in idrogel, che usa ogni volta che ha un lavoro importante o in viaggio.

“Sono le cose più belle. Inoltre, ho iniziato a utilizzare il siero Advance Génifique con il mio fondotinta. Aggiungo qualche goccia al fondotinta Teint Idole Ultra Wear e mescolo il tutto”, ha confessato Lily.

Inoltre l’attrice britannica ha detto di essere ossessionata dagli oli essenziali, soprattutto quelli contenuti nei roller viso. Lily se lo passa sulla pelle da una tempia all’altra, sulla fronte, dicendo che aiuta davvero a svegliarti e ad alleviare anche il mal di testa.