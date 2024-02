Uma Thurman, diva americana, ex modella e attrice pluripremiata, a 53 anni è più in forma che mai. Scopriamo la sua skincare routine e i segreti di bellezza per una pelle anti-age.

I segreti della skincare routine di Uma Thurman

Uma Thurman star americana del cinema dopo vent’anni resterà per sempre l’iconica protagonista di Kill Bill. Dobbiamo a Uma l’aver stravolto i rigidi canoni di bellezza hollywoodiani, lei che del suo sguardo seducente e fisico snello ne ha fatto la sua unicità e riconoscibilità. La musa di Quentin Tarantino ha compiuto 53 anni ma il suo fascino e bellezza sono ancora più accattivanti oggi di ieri. Qual è il suo segreto? A quanto pare lo stesso di Cleopatra, ovvero i bagni di latte, che consistono nell’aggiungere latte e oli essenziali all’acqua della vasca.

E la sua skincare routine? Uma Thurman ha rivelato qualche suo segreto di bellezza per una pelle al top, anche dopo i 50anta. La diva americana utilizza solo prodotti eco-friendly, antiossidanti e ricchi di vitamina C che inibisce i danni causati dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce. Anche se, da sempre, il suo segreto per mantenere la pelle radiosa e tonica è la sua dieta ricca di frutta e verdura che assume quotidianamente.

La pelle impeccabile di Thurman è una componente chiave della sua bellezza senza tempo. L’ex modella e attrice ha sempre avuto una carnagione chiara che appare radiosa davanti alla telecamera, ma con un effetto naturale senza ricorrere alla chirurgia (quanto detto da lei).

Per la cura della pelle Uma vuole solo soins green. Per le detersione del viso, per esempio, utilizza il Cleansing Milk Dr. Hauschka, con estratti di avena, segale e grano, un latte che si può impiegare anche per il contorno occhi. Prima degli altri trattamenti, la diva di Kill Bill si massaggia con un siero in gel antiossidante ad ampio raggio d’azione, ricco di vitamina C, utile per prevenire i danni dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce.

La cura delle mani? Il suo segreto si chiama Sisleÿa Global Anti-Age Hand Care. La stessa Uma Thurman ha poi affermato di essere una grande fan del marchio La Mer, di cui utilizza soprattutto creme idratanti e anti-age e sieri per carnagione chiara.

Uma Thurman e la skincare routine: beauty secrets

