Tiffani Thiessen attrice statunitense ha compiuto da poco 50 anni e nessuno penserebbe mai che sono passati 30 anni da quando ha recitato per la prima volta negli show televisivi di successo Saved by the Bell e Beverly Hills, 90210. Ecco la sua skincare.

La skincare di Tiffani Thiessen: “Dipende dalle fasi in cui mi trovo”

Tiffani Thiessen celebre attrice statunitense la ricordiamo negli anni ’90 nel ruolo di Valerie in “Beverly Hills 90210” e poi nelle serie televisive Bayside School e White Collar. A 50 anni compiuti da poco splende come non mai, nonostante sia lontana dal mondo del cinema mentre è diventata famosa come conduttrice di programmi culinari.

Mamma di due figli avuti da suo marito, l’attore americano Brady Smith, Tiffani segue una skincare routine molto attenta e dettagliata per la sua pelle sempre al top. Tra i più grandi segreti della cura della pelle di Thiessen riassumiamo: buon sonno, molta acqua, crema idratante viso micro-sculptrice Olay Regenerist. La sua semplice routine dimostra che le basi sono le migliori quando si tratta di apparire giovani, sani ed energici dall’interno.

“Molte persone pensano che l’acqua e il sonno non sono realmente elementi di bellezza ma io dico ‘No, il sonno è gratuito e in una certa misura anche l’acqua lo è”, ha detto Thiessen. Essendo una donna in carriera e una mamma impegnata di due figli, un approccio semplificato alla skincare è fondamentale nella routine di cura della pelle.

Tra i suoi impegni quotidiani e la corsa per portare i bambini a scuola, Thiessen non ha tempo per una lunga routine mattutina di cura della pelle. Ecco perché si affida principalmente alla Crema Micro-Sculpting multitasking di Olay da indossare per avere un bell’aspetto e sentirsi sicura, con una pelle radiosa. E ha aggiunto che “Non mi trucco prima di portare i miei figli a scuola e la maggior parte delle volte non mi trucco molto”, per questo si affida a un prodotto che la faccia sentire idratata, sollevata, scolpita.

La crema micro-scolpitrice è una crema idratante che contiene niacinamide, vitamina B3 e acido ialuronico, che si uniscono per aiutare a rafforzare la barriera cutanea, idratare, favorire il ricambio cellulare della pelle, rassodare e correggere l’aspetto delle rughe. E’ formulato senza tutte le sostanze nocive come parabeni, ftalati o coloranti sintetici. Proseguiamo nella skincare di Thiessen. “Il modo in cui tratto la mia pelle dipende dalle fasi in cui mi trovo”, dice l’attrice e conduttrice.

Tiffani cura la sua pelle in base alla fase di età ad esempio se da adolescente si vergognava di sfoghi sulla pelle, ora a 50 anni capisce che spesso non ci sono abbastanza ore al giorno per prendersi cura della sua pelle e quindi punta a una skincare semplice e veloce. Per quanto riguarda la sua filosofia sull’invecchiamento, Thiessen cerca di abbracciarla con grazia. “Dipende dal giorno”, dice. Ma accetta il tempo che passa.

Tiffani Thiessen 50 anni e dimostrarne almeno venti in meno. L’attrice e conduttrice statunitense, star di Beverly Hills 90210 e autrice di libri di cucina nonché conduttrice di programmi culinari, dimostra sempre una pelle al top, curata e giovane, nonché un aspetto invidiabile. Ma come fa l’attrice? A 50 anni compiuti da pochi mesi Tiffani ha rivelato alcuni dei suoi segreti di bellezza.

La sua routine è un po’ più lunga la sera solo perché di solito ha più tempo per eliminare tutto il trucco dal lavoro. Di solito usa salviette Simple per la pelle sensibile, che struccano bene. Poi Tiffani usa uno scrub della sua visagista Christina Radu, famosa a Los Angeles. “Adoro il modo in cui mi fa sentire così pulito, e toglie tutto il trucco extra”.

Dopo essersi lavata il viso, la conduttrice prova a usare un vaporizzatore per circa 10 minuti: restituisce molta umidità alla pelle “se sono sul palco o sui set che sono così asciutti per l’aria condizionata”, dice. Infine cosa non può mancare nella sua skincare è la crema solare protettiva. Crede davvero nell’SPF, ma da adolescente non l’ha mai usata, sottovalutandone l’importanza. Ora invece Tiffani è molto severa nell’applicazione della protezione solare, che usa sempre sia in estate che in inverno quando fa escursioni.

Un segreto di bellezza della star del cinema e della tv sono i rulli per il ghiaccio. Li usa prima di truccarsi e, fanno davvero la differenza. “Sembra che qualcuno ti stia letteralmente massaggiando il viso con un piccolo cubetto di ghiaccio”.