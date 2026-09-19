Sla, Esposito (Aisla): “La luce verde è una voce potente che racconta la nostra comunità”

(Adnkronos) – "L’illuminazione di questo tempio maestoso, magnifico, non è soltanto simbolica, è molto significativa". Parte dalla luce verde del Tempio di Nettuno il messaggio di Pina Esposito, segretario nazionale Aisla e presidente della sezione Salerno-Avellino-Benevento, intervenuta a Paestum in occasione della XIX Giornata Nazionale Sla. La serata è stata anche l’occasione per la firma del protocollo tra Aisla e i Parchi archeologici di Paestum e Velia, un accordo che punta a mettere il patrimonio culturale al servizio dell’accessibilità e della partecipazione. "Per noi la sottoscrizione di questo protocollo significa molto, permette che il patrimonio culturale, come dire, sia al servizio dell’accessibilità e della partecipazione delle persone", spiega Esposito. "Quindi non è più un simbolo. Abbiamo detto: il patto ha spalancato le braccia alla nostra comunità". Il significato della luce verde, aggiunge, va oltre la serata. "Attraverso quel colore illuminato di verde, insieme a questa illuminazione si eleva una voce potente che narra della nostra comunità, che racconta di noi". Poi l’attenzione si sposta su ciò che deve rimanere dopo l’accensione del Tempio. "Siamo certi che all’indomani, quando questi riflettori si spegneranno e le luci verdi si spegneranno, noi saremo ancora presenti", sottolinea Esposito. "Lasciamo che questo faro resti illuminato, e cioè attenzione sulle nostre vite, consapevolezza di che cosa significa, cosa si sviluppa nelle nostre case, che cosa fanno i nostri familiari, il carico dei nostri caregiver". Da qui la richiesta dell’associazione: "E quindi noi chiediamo questo: attenzione, tempi definiti". Il protocollo con i Parchi si inserisce, per Esposito, in un percorso più ampio. "Questo protocollo è un pezzo all’interno del grande pezzo dell’inclusione", dice, perché l’inclusione "definisce e sancisce la capacità di una comunità di prendersi cura di ognuno di noi". Infine, il significato della mobilitazione che nella stessa sera ha illuminato di verde luoghi simbolici in tutta Italia: "Per noi oggi questa serata, questa illuminazione simultanea con tutta Italia rappresenta questo: tutti uniti per combattere". E il messaggio conclusivo guarda alle risposte concrete per le persone con Sla e per le loro famiglie. "Sappiamo che la Sla è una malattia inguaribile, ma le cure, le attenzioni, l’umanità, le risposte ai nostri bisogni, le assicuro che sono una garanzia di civiltà".

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